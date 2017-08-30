“سامسونغ” تحصل على براءة اختراع لكاميرا تصور 360 درجة بزاوية دائرية

حصلت “سامسونغ” على براءة اختراع كاميرا باسم Round 360، التي تحمل الرقم RM-R260 داخل الشركة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن رقم الكاميرا الرمزي يشير إلى انها امتداد للكاميرا الحالية التي تحمل الرقم RM-R210 والتي تسمح بالتصوير بزاوية 360 درجة أيضاً.

وبحسب خبراء، فإن استخدام اسم Round يشير لإمكانية تصوير المشاهد بزاوية دائرية كاملة، بدلاً من البيضوية في الجيل الحالي Gear 360.

وتشارك “سامسونغ” في معرض IFA 2017 الذي تبدأ فعالياته الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تكشف عن الكاميرا الجديدة خلاله، أو قد تقوم بتأخير الكشف عنها حتى 2018 كونها طرحت كاميرا Gear 360 منذ أشهر.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes