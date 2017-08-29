راموس يطالب جماهير البرنابيو باحترام بيكيه

توجه مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، بطلب لجماهير ملعب سانتياجو برنابيو، بخصوص لقاء المنتخب الإسباني أمام نظيره الإيطالي، السبت المقبل، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال راموس في تصريحات أوردتها صحيفة (ماركا) الرياضية “لا أريد صافرات استهجان ضد بيكيه أو أي من نجوم المنتخب، ينبغي احترام اللاعبين دائما”.

وأضاف “أريد من جماهير سانتياجو برنابيو أن تدعمنا، ستكون مباراة متوترة وصعبة، لدينا رغبة في تقديم مواجهة جيدة، هذا الملعب سيكون مثاليا لاحتضان اللقاء”.

وبشأن الصافرات التي نالها زميليه بالفريق الملكي، جاريث بيل وكريم بنزيمة، ليلة أمس في التعادل (2-2) أمام فالنسيا بالليجا على نفس الملعب، قال “الامر لن يتغير، حدث ويحدث وسيظل يحدث، البرنابيو متطلب دائما”.

وعن تألق زميله الشاب بالفريق والمنتخب، ماركو أسينسيو، الذي سجل 3 أهداف حتى الآن في أول جولتين بالليجا، قال “إنه لاعب عظيم، لم يعد جديدا في قائمة المنتخب، هو شاب للغاية، ينبغي أن نتركه هادئا، لديه موهبة بالفطرة ومن الرائع أن نحظى بأمثاله في الفريق”.

وبخصوص انضمام دافيد فيا للمنتخب بعد غياب دام لسنوات، قال “اعتقد أن دعوته فاجأت الجميع، ولكنه مرحب به، لديه روح الشباب، والرغبة في تسجيل الأهداف”.

وحول دييجو كوستا وأزمته الحالية مع تشيلسي، قال “لا أريد التدخل في حياة أحد، إنه مهاجم كبير وعندما يعود سنلتقي به هنا”.

كووورة

شام تايمز

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