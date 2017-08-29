الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض للهجوم والسخرية والسبب؟

تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإنتقادات لاذعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الحذاء الذي ارتدته في حفلها الاخير ببيروت.

وتسبب الحذاء الذي ارتدته شيرين خلال احيائها لحفلها في بيروت الذي حمل عنوان” الليالي العربية”، في موجة من السخرية بكونه عالي للغاية بشكل ملفت للنظر.

و عبر النشطاء عن سخريتهم من ارتفاع حذاء شيرين عبد الوهاب، حيث قالوا إنه كان عليها أن تجعل الفستان أطول حتى لا يظهر الحذاء بهذا النحو، مادام هي تحب ارتداء الكعب العالي للغاية لتحصل على الطول المناسب.

والبعض الاخر انتقد حذاء شيرين ليس بفضل ارتفاعه الملفت فقط، ولكن لأنهم وجدوا أنه غير مناسب للإطلالة من الأساس، وكان عليها اختيار تصميم أكثر بساطة.

ويذكر ان شيرين عبد الوهاب، اثارت جدلا كبيرا بين وسائل الاعلام المختلفة بسبب تهجمها على عمرو دياب عندما أكدت في المؤتمر الصحفي في مهرجان قرطاج إنها تعمدت الإساءة إلى أحد الفنانين في حفل زفاف عمرو يوسف حيث وصفته في حينها انه كبر في السن.

شام تايمز

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