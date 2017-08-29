ضبط معمل يستخدم زيوتاً محروقة وشحمة في إنتاج صابون الغار باللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية معملا لإنتاج صابون الغار يستخدم زيوتا محروقة وشحمة وزيوتا ناتجة عن القلي في الإنتاج بدلا من زيت الزيتون والغار.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم في تصريح اليوم أن “المديرية صادرت كامل المواد المصنعة وقيد التصنيع في المعمل الكائن بحي الدعتور في اللاذقية وأغلقت المعمل بعد تنظيمها الضبط اللازم إضافة إلى احالة المخالف إلى القضاء”.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes