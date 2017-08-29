نيمار يخطط لإفساد صفقة جديدة لبرشلونة

انتقل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري، بعد أن دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده.

ووجه نيمار، نصيحة لمواطنه فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تفاوض برشلونة مع الأخير، خلال الصيف الجاري.

وكشفت التقارير أن نيمار نصح زميله في المنتخب، ، بعدم الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة (إستادو) إلى أن نيمار قدم هذه النصيحة لكوتينيو خلال مشاركتهما في معسكر منتخب البرازيل، استعدادا لمواجهتي الإكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضافت أن نيمار قال لكوتينيو، إنه لن يندم بسبب قرار ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، برفض انتقاله إلى برشلونة وأن عليه الاستمرار في البريمييرليج.

وتقول وسائل إعلام برازيلية، إن فريق برشلونة مازال متمسكا بالحصول على خدمات فيليب كوتينيو، لكن ليفربول متمسك بالرفض.

شام تايمز

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