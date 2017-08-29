توافر جميع احتياجات الأسرة وطلبة المدارس في صالات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وافتتاح العام الدراسي الجديد اتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة من الإجراءات لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق وتوفير جميع احتياجات الأسرة وطلبة المدارس من مواد غذائية واستهلاكية وحلويات ومستلزمات مدرسية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عددا من القرارات والتعاميم تتضمن إلزام عناصر حماية المستهلك بالوجود باستمرار في الأسواق بشكل فرق منها برئاسة معاون الوزير وأخرى برئاسة مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وثالثة برئاسة المديرين المركزيين مع التأكيد على تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وبطاقة البيان على كل سلعة وخاصة الألبسة وإلزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالإعلان عن الأسعار وطرح مواد وسلع بمواصفات ونوعية جيدة.

وشدد الوزير الغربي على التأكد من مواصفات وصلاحيات وسلامة المواد الغذائية في الأسواق ولا سيما التمور والمشروبات والحلويات واللحوم والفروج وغيرها من مواد مستلزمات العيد والمدارس مع التأكيد على مراعاة ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة.

واستجابة لتلك القرارات والتعاميم قامت مديريات حماية المستهلك في الوزارة والمحافظات بتوزيع مراكز المحافظات إلى مناطق وقيام عناصر حماية المستهلك بجولات ميدانية فردية بالبطاقة المسلكية والمهمات الرسمية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين غير الملتزمين بالسعر المحدد والتعليمات الصادرة عن الوزارة ومديرياتها.

وحثت الوزارة المواطنين على الابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة الضارة والمنتجة في المحال غير المرخصة لمخالفتها الشروط والمواصفات المطلوبة.

وتستمر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستقبال الشكاوى عبر تطبيق عين المواطن حيث ترد يوميا العشرات من هذه الشكاوى ليتم الإيعاز لمعالجتها مباشرة بإشراف الوزير.

وفي هذا السياق أيضاً افتتحت المؤسسة السورية للتجارة معارض القرطاسية والألبسة والأحذية المدرسية في جميع المحافظات لتوفير كل ما يحتاجه الطالب بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 20 و 50 بالمئة في جميع صالاتها ومنافذ بيعها إضافة إلى البيع بالتقسيط بحدود خمسين ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة.

سانا

شام تايمز

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