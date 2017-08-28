رئيس الأركان الكندي يشارك في مسيرة للمثليين في سابقة تاريخية

للمرة الاولى في تاريخ كندا شارك رئيس الاركان جوناثان فانس على رأس وفد عسكري في المسيرة السنوية للمثليين في اوتاوا الاحد، في حدث شارك فيه ايضا رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي شارك مرارا في مثل هكذا فعالية.

وسار رئيس الاركان على رأس وفد من كبار الجنرالات بزيهم العسكري في هذه التظاهرة التي جابت شوارع العاصمة الفدرالية.

وقال الجنرال فانس، وهو أول رئيس للاركان في كندا يشارك في مسيرة للمثليين، انه اراد من هذه الخطوة ان يبعث برسالة تضامن الى المثليين وان يؤكد لهم انهم موضع ترحيب في جيش بلادهم اذا ما رغبوا بالتطوع في صفوفه.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي امر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع بالتوقف عن تجنيد متحولين جنسيا.

وسبق لترودو ان شارك في مسيرات للمثليين في العديد من مدن البلاد، الا أن هذه هي أول مشاركة له في مسيرة المثليين في العاصمة الفدرالية منذ توليه منصبه.

وأشاد ترودو بمشاركة الجنرال فانس في المسيرة تثبت ان كندا “بلد منفتح على التنوع″.

(AFP)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes