وثائق قضائية تكشف اسم المشتبه به في هجوم بسكين بفنلندا

أظهرت وثائق قضائية الاثنين أن طالب اللجوء المغربي الذي اعترف للمحكمة بأنه قتل امرأتين في هجوم بسكين في فنلندا يدعى عبد الرحمن بوعنان.

كما أشارت الوثائق إلى أن سن المشتبه به هو 22 عاما وذلك بعدما قال مسؤولون في السابق إنه يدعى عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما.

وقالت الشرطة الأحد إن المشتبه به دخل البلاد باسم مزيف في 2016.

وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع في 18 أغسطس آب بمدينة توركو في جنوب غرب فنلندا وتتعامل معه السلطات بوصفه أول هجوم في البلاد له علاقة بالإرهاب.

وقال المشتبه به الذي لا يزال محتجزا للمحكمة إنه مسؤول عن الهجوم لكنه نفى أن يكون دافعه هو الإرهاب.

ووصل المشتبه به إلى فنلندا في 2016 وأقام في مركز استقبال بمدينة توركو ورفضت السلطات طلبه اللجوء للبلاد قبل الهجوم.

(REUTERS)

شام تايمز

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