أكاديمي يسعى لأن يكون أوّل أردني يحمل جنسية كردستان .. كيف يحصل عليها؟

أفصح أكاديمي أردني يدعى “بلال القرعان” على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” قبل أيام عن رغبته في زيارة إقليم كردستان والالتقاء برئيس الإقليم مسعود البارزاني، ومن ثم طلب الجنسية الكردية ليصبح مواطنا كرديا، ليكون بذلك أول عربي يصبح كردياً، كما يطمح.

بلال القرعان الذي يحمل شهادة الدكتوراه في مناهج الدراسات الاجتماعية قال في تصريح لـ (كلنا شركاء) إنه طلب مقابلة الرئيس ثم الجنسية، وحول السبب في رغبته بأن يصبح كرديا، أشار “إن التاريخ يشهد للأكراد مواقفهم المشرفة والرجولية منذ أيام صلاح الدين إلى يومنا هذا، ويكفي فخراً لي أن أنتمي لهذا العرق النقي والأصيل، إن انتماء الأكراد إلى الأردن (أكراد الأردن) كان مثلاً للوفاء والإخلاص أمثال دولة رئيس الوزراء الكردي الأردني سعد جمعة الذي شكل حكومتين في ستينات القرن العشرين”.

وتابع “القرعان” حديثه قائلا “أفلا يحق لي أن أخدم كردستان كما خدم سعيد جمعه الأردن، وكما خدم جده صلاح الدين بيت المقدس. أريد أن أعلم من علمني، وأدافع بالدم عمّن دافع عني، وكما إن هناك أكراد أردنيون وأود أن أكون أول أردني كردي”.

وقال القرعان بأنه إلى الآن لم يتلق أي رد من حكومة الإقليم على طلبه، وواصل كلامه “أقول أولاً أنا رغبتي لقاء فخامة الرئيس تمثل لقاءه مع مثقف أردني عربي يمثل كثيراً من العرب المحبين للكرد، وإن طلبي للجنسية والإقامة الدائمة في كردستان ورغبتي بخدمة أهلي الاكراد شرف ووسام أعتز به، وإن هذا الحلم الذي راودني منذ عشر سنوات حان وقت أن يصبح بداية الحقيقة.

وأردف القول “وبالنهاية أرغب أن أدفن في كردستان فهل من مجيب لدعوتي؟ واشارك حتى لو بالنظر إلى الاستفتاء؛ لأنه بدأيه الحرية وبغض النظر عن النتيجة فالديمقراطية استيقظت من جديد”.

ولكن عند النظر إلى دستور العراق، والشروط التي يجب فيها التجنيس سواء في العراق أو إقليم كردستان فيجب ألا يقل إقامة طالب الجنسية فيه أقل من عشر سنوات متواصلة، حيث يقبل تجنيس غير العراقي عند توافر الشروط، وهي:

أ- أن يكون بالغا سن الرشد.

ب- دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس، ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية.

ج- تقيم في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

د- أن يكون حسن السلوك ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ف- أن يكون له وسيلة جلية للعيش.

و- أن يكون خاليا من الأمراض الانتقالية.

كما يمنع منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم، ولا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل للتركيبة السكانية في العراق، ويعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه.

المحامي “محمود سرمامي” الحاصل على ماجستير في القانون الدولي من إقليم كوردستان، أوضح لـ (كلنا شركاء) عدم وجود جنسية كردية من الناحية القانونية كونه لا يوجد للآن دولة اسمها كوردستان، أما إذا كان القصد الجنسية العراقية ومن ضمنها إقليم كردستان، فهناك شروط للتجنيس في الدولة العراقية موجودة في قانون الجنسية العراقية”.

وبحسب سرمامي فإن “ولادة دولة كوردستان تكون في المستقبل. إذا كان المقيم له إقامة دائمة لمدة 10 سنوات أو أكثر يحق له طلب جنسية” مضيفاً ” بتصوري سيكون هناك جنسية رقم 1 وجنسية ممنوحة للأجانب رقم 2 كما موجود في أميركا وبعض الدول الأوروبية، إقليم كوردستان تابع لدولة العراق في حال ما أصبحت دولة تبقى على ذمة العراق قانونيا أي تبقى جزء من العراق”.

وتجري في إقليم كوردستان في الوقت الراهن مظاهر الاحتفالات والنشاطات الداعمة لإجراء استفتاء في (25/9) من العام الحالي، وإعلان دولة كوردستان، في ظل وجود معارضين دوليين وآخرين من البيت الكردي نفسه على قرار فصل إقليم كوردستان عن العراق. وكان يوم السبت قد اجتمع الآلاف من الكرد في مهرجان ضخم في مدينة كولن الألمانية دعما لإجراء الاستفتاء في إقليم كوردستان في موعده المحدد.

شام تايمز

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