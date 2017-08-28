ألماني يبتكر خلطة مشروبات بنكهة الدجاج واللحم البقري

ابتكر جزار في مدينة تيميلز الألمانية طريقة جديدة لتناول اللحوم، تتمثل في احتسائها في صورة مشروب من داخل زجاجة، مبديا تخوّفا من ألا يحظى المشروب بنكهة الدجاج أو اللحم البقري بإعجاب الجميع.

اخترع بيتر كلاسن، وهو جزار ألماني، ثلاثة أنواع من المشروبات بنكهة اللحوم يعتزم إطلاقها في السوق في سبتمبر المقبل.

وقال كلاسن “إنها وجبة على شكل مشروب للأشخاص الذين يعملون في الخارج.. ليس فقط عمال البناء وسائقي الشاحنات، ولكن أيضا للمتنزّهين والرياضيين”.

ويأمل كلاسن (55 عاما)، وهو من مدينة تيميلز غرب ألمانيا، في أن يتمكن من بيع منتجه غير المعتاد في محطات البنزين والمحلات التجارية الأخرى، بحسب صحيفة العرب اللندنية.

ويدرك كلاسن أن مشروباته، وهي باللون البني الفاتح والبني المشوب بالحمرة والبني الداكن، لن تنال إعجاب الجميع.

وقال إنه “منتج مستقطب”، مضيفا “أن هناك العديد من المؤيدين لفكرته، ولكن أيضا قد يجد الناس فكرة شرب اللحوم مقززة”. ورغم أنه يدرك ذلك، فإنه يعتقد أيضا أن مشروباته تنتمي إلى القرن الـ21، مع “القهوة سريعة التحضير” وثقافة الطعام السريع. وتابع “ليس من المفترض أن يعيش الناس بعيدا عنها، فهي تعد بمثابة تكملة في مناسبات معينة”.

ويعتزم كلاسن بشكل مبدئي إنتاج نحو 10 آلاف زجاجة في الأسبوع، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى 30 ألف زجاجة. وبالإضافة إلى ألمانيا نجح بالفعل في إبرام صفقات مع شركاء في الأسواق المجاورة في لوكسمبورغ وبلجيكا وفرنسا.

وقال “إن هناك الكثير من الاهتمام”، موضحا أنه تقدم بالفعل للحصول على براءة اختراع لفكرته على الصعيدين الوطني والدولي، كما أنه أجرى أبحاثا تسويقية وتبيّن له أنه “لا يوجد منتج مماثل بعد”.

ويرى كلاسن أن إحدى الفئات المحتملة للحوم القابلة للشرب هي كبار السن أو غيرهم من الذين لا يستطيعون المضغ بشكل صحيح. وتشاركه في هذا الرأي أنتيه جال من جمعية التغذية الألمانية التي قالت إن شراب اللحم يمكن “من حيث المبدأ أن يكون ذا معنى”، مضيفة أن اللحوم مصدر “جيّد للبروتين”، وأن تناولها على شكل مشروبات يمكن أن يكون مناسبا لمن هم في عجلة من أمرهم أو أولئك الذين لا يستطيعون المضغ أو الذين يجدون صعوبة في البلع.

وقضى كلاسن وابنه فيليب والطاهي ستيفان كيمل ثلاث سنوات في التحضير لفكرة المشروب. وقال كلاسن “كانت الصعوبة تكمن في جعل اللحوم سائلة بحيث لا تشعر بالألياف على لسانك.. كان يجب أن تكون ناعمة كالكاكاو”، مضيفا أن الأمر استغرق أكثر من 100 محاولة للحصول على القوام بشكل صحيح، ولكنهم لم يستسلموا لليأس. ويستطرد كلاسن “ظللنا نفكر في ضرورة أن تكلل جهودنا بالنجاح”. وتابع أنهم أصبحوا جاهزين الآن لإطلاق المشروبات الثلاثة الأولى: لحم بقر الجزار أو بوتشر بيف ولحم بقر بومباي أو بيف بومباي ولحم الدجاج الملكي أو بوليت رويال.

وبحسب كلاسن، يتم طهي اللحوم في أوعية كبيرة مع الخضروات والمرق قبل أن يتم هرسها، ثم تتم تعبئتها في زجاجات وتعقيمها عند 121 درجة، موضحا أنه في ظل المنافسة مع المحلات المختصة بالتسوّق اليومي من المهم التوصل إلى أفكار جديدة. وهذا هو السبب الذي سيقوم من أجله في أكتوبر المقبل بإغلاق محل الجزارة والعمل بدلا من ذلك على شبكة الإنترنت.

شام تايمز

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