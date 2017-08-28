شاهد .. مراد يلدريم وزوجته يتوجهان الى الحج

ظهر الممثل التركي مراد يلدريم و زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني يوم الاحد، في مطار أتاتورك في إسطنبول متوجهان إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

ونقل موقع “تاميز” التركي عن مراد قوله أن “الله كتب له الحج من قبل ولكن هذه المرة أراد تكرار التجربة مع زوجته وعائلته”، مشيراً إلى ” أنهم جميعاً يشعرون بالحماسة الشديدة.”

يشار إلى أن مراد يلدريم زار مكة المكرمة من قبل في عام 2014، عقب إنفصاله عن زوجته التركية بورتشين ترزي أوغلو الشهيرة بإسم “أزاد”.

شام تايمز

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