الألبسة التركية المهربة تغزو حلب .. والرقابة غافية .. «الجمارك» : زيادة في تهريب الألبسة الجاهزة والأقمشة والخيوط

استنكر أصحاب ورش لصناعة الألبسة، ومنها القطنية التي تشتهر بها حلب، عدم بذل ما يكفي من جهد من قبل الجهات المعنية لوقف تدفق الألبسة التركية المهربة إلى المدينة وبأسعار منافسة لصناعتهم الوطنية.

وأوضح أحد أصحاب الورش في تصريح أن حلب تضم المئات من محال الألبسة المختصة ببيع الألبسة التركية المهربة ومستودعات كبيرة من تلك الألبسة التي لم نسمع إلى الآن بتسطير ضبط واحد عنها يرد الاعتبار لألبستنا الكاسدة، وأكد أن معظم الألبسة ليست لماركات عالمية وإنما يجري تزويرها في ورش خاصة، تضم مدينة إعزاز عدداً لا بأس به منها.

وأشار صاحب محل لبيع الألبسة التركية في حي الفرقان إلى أن معظم مبيعاته من الألبسة الرجالية والنسائية قبيل عيد الأضحى هي للألبسة التركية «التي يفوق سعرها الوطنية بمقدار 100 بالمئة في بعض الأحيان، ومع ذلك يقبل عليها المشترون نظراً لجودتها وتصميماتها العصرية، وهو ما أدى إلى رفع ثمن الألبسة محلية الإنتاج»، لافتاً إلى أن عيد الفطر الماضي أفسح المجال لتصريف كميات كبيرة من تلك الألبسة.

وقدر متعاملون في السوق أن حلب تحوي أكثر من 50 بالمئة من الألبسة المهربة من تركيا إلى سورية التي تعادل تلك الألبسة في أسواقها نسبة 60 بالمئة من إجمالي الألبسة المهربة، وتأتي معظم شحنات الألبسة المهربة من تركيا من خلال معبر باب الهوى في إدلب وبعضها عبر بوابة اعزاز الحدودية مع تركيا إلى مناطق سيطرة المسلحين ومنها إلى حلب عبر شبكات تهريب تدير «تجارتها» الرابحة وتفضل الطريق القصير القادم من عفرين إلى حلب، على حين تقتصر مهربات طريق خناصر على الألبسة التركية التي تدخل الأسواق، ولاسيما من لبنان، على أنها صينية مستوردة!

«الجمارك» : زيادة في تهريب الألبسة الجاهزة والأقمشة والخيوط

بلغ عدد القضايا المحقق في الضابطة الجمركية من بداية العام حتى تاريخ 23 آب الجاري 1229 قضية بقيمة تجاوزت ملياري ليرة سورية، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة نحو 2.2 مليار ليرة وقيمة الغرامات الواجبة نحو 10.7 مليارات ليرة سورية، على حين بلغت قيمة الرسوم المحصلة 196 مليون ليرة وقيمة الرسوم الواجبة 452 مليون ليرة سورية.

وبحسب إحصائيات تنوعت القضايا بين أدوية وألبسة وخردة ودخان وعملات معادن وأثار وغاز وغذائيات ولحوم ومازوت ومشروبات ومواش وموبايلات.

ووصل عدد القضايا التي حصلت رسومها وغراماتها للغذائيات 327 قضية بقيمة 160.9 مليون ليرة برسوم محصلة بقيمة 42.4 مليون ليرة وغرامات محصلة بقيمة 569 مليون ليرة سورية، ومواد مختلفة 402 قضية بقيمة 337 مليوناً برسوم محصلة بقيمة 79 مليون ليرة سورية وغرامات محصلة 927.6 مليون ليرة سورية.

إضافة إلى 38 قضية أدوية بقيمة 27.9 مليون ليرة سورية، برسوم محصلة بقيمة 5.6 ملايين ليرة وغرامات محصلة بقيمة 98.9 مليون ليرة سورية و3 قضايا عملات ومعادن وآثار بقيمة 4 ملايين ليرة برسوم محصلة بقيمة 1.7 مليون ليرة وغرامات محصلة بقيمة 17.5 مليون ليرة و124 قضية ألبسة بقيمة 70.2 مليون ليرة سورية، ورسوم محصلة بقيمة 20.9 مليون ليرة وغرامات محصلة بقيمة 209 ملايين ليرة سورية.

على حين وصل عدد قضايا الواجبة الرسوم والغرامات للغذائيات 354 قضية بقيمة 330.6 مليون ليرة برسوم واجبة بقيمة 81.9 مليون ليرة وغرامات واجبة بقيمة 1.4 مليار ليرة سورية، ومواد مختلفة 435 قضية بقيمة 627 مليون برسوم واجبة بقيمة 206.8 ملايين ليرة سورية وغرامات واجبة 2.4 مليار ليرة سورية.

إضافة إلى 39 قضية أدوية بقيمة 30 مليون ليرة سورية، برسوم واجبة بقيمة 6 ملايين ليرة وغرامات واجبة بقيمة 109 ملايين ليرة سورية، و3 قضايا عملات ومعادن وأثار بقيمة 4 ملايين ليرة برسوم واجبة بقيمة 1.7 مليون ليرة وغرامات واجبة بقيمة 17.5 مليون ليرة و139 قضية ألبسة بقيمة 203 ملايين ليرة سورية، ورسوم واجبة بقيمة 49.7 مليون ليرة وغرامات واجبة بقيمة 636 مليون ليرة سورية.

في سياق متصل كشف مسؤول في مديرية الجمارك العامة لـ«الوطن» عن لحظ الضابطة الجمركية زيادة في الشهرين الأخيرين في قضايا تهريب خيوط ورولات أقمشة وبالات قطن وإكسسوارات ألبسة إضافة إلى ضبط ألبسة جاهزة مهربة.

وبين أنه وبناء على معلومات وبموجب أمر تحر نظامي تم ضبط ألبسة أجنبية جديدة مهربة في مستودع في أحد أحياء دمشق، مضيفاً: تبين عند الكشف أن الألبسة المضبوطة غير مطابقة للبيانات الجمركية، إضافة إلى اكتشاف عملية تزوير في منشأ البضاعة و الماركة.

مشيراً إلى أنه تمت المصالحة من المخالف على البضاعة التي قدرت قيمة البضاعة المصادرة بمبلغ 6 ملايين ليرة سورية ورسومها بنحو 2.1 مليون وبلغت قيمة الغرامات نحو 18 مليون ليرة سورية.

كما قامت الضابطة الجمركية في حلب بضبط خيوط مهربة بوزن 18 طناً بقيمة 29 مليون ليرة برسوم بلغت 4.7 ملايين وغرامات 96 مليون ليرة سورية.

كما كشف عن ضبط أقمشة مهربة بوزن 6.5 أطنان تم ضبطها بناء على معلومات في أحد المستودعات في محافظة حلب بلغت قيمتها 8.4 ملايين ليرة سورية وبلغت رسومها 1.1 مليون ليرة وبلغت غراماتها 12.5 مليون ليرة سورية.

وعن وجود مناطق يتعذر على الضابطة الجمركية العمل فيها، نفى ذلك الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد صبيح في اتصال هاتفي مؤكداً أن الضابطة الجمركية تمارس عملها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، إضافة إلى ضرب طوق جمركي بمحاذاة المناطق الساخنة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق والتعاون مع جميع الجهات بما يضمن قيام دوريات الضابطة الجمركية على الشكل الأمثل.

الوطن

شام تايمز

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