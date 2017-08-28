ريال مدريد يستعرض 3 ألقاب في سانتياجو برنابيو

استعرض نادي ريال مدريد، 3 كؤوس حصل عليها الموسم المنصرم وبداية الموسم الحالي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام فالنسيا، في معقله سانتياجو برنابيو.

وحمل كل من سيرجيو راموس، ومارسيلو وكريستيانو رونالدو، قادة الفريق، كأس الدوري الإسباني للموسم الماضي، والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني المتوج بهما الميرنجي في انطلاق الموسم الحالي.

ودخل راموس وكريستيانو رونالدو إلى ملعب المباراة على الرغم من عدم مشاركتهما في اللقاء بسبب الإيقاف.

ويخوض ريال مدريد أول مباراة له في الموسم الحالي على ملعبه في الليجا الإسبانية، بعد أن لعب أمام ديبورتيفو لاكورونيا الأسبوع الماضي.

كووورة

شام تايمز

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