ديمبلي: أنا في أفضل ناد بالعالم

أدلى الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، بأول تصريحاته لوسائل الإعلام كلاعب جديد ببرشلونة، بعد وصوله مساء الأحد للمدينة الإسبانية.

وقال ديمبلي، فيما أبرزته صحيفة “أس” الإسبانية، فور وصوله للنادي: “أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. دائمًا كان حلمي الوصول لبرشلونة. الآن أنا هنا وسعيد لتحقيق هذا الحلم الذي راودني منذ أن كنت طفلًا”.

وأضاف: “إنَّه حلم لأنه أفضل نادٍ بالعالم هنا أن مع أفضل اللاعبين. الهدف هو إعطاء كل شيء من أجل الفريق. أريد الفوز بكل شيء”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنَّ المئات من جماهير برشلونة، تواجدت بالقرب من مقر النادي، عند وصول ديمبلي لملعب الكامب نو.

ولفتت إلى أن الجماهير كانت تطالب باستقالة مجلس الإدارة، بعد ما حدث خلال فترة الصيف الحالية، خاصة رحيل نيمار، وصعوبة التعاقد مع لاعبين لتعويضه، قبل وصول ديمبلي.

كووورة

شام تايمز

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