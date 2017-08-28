أليكسيس سانشيز يفاجئ آرسنال بـ ” طلب خيالي “

كشفت تقارير إنكليزية أن المهاجم التشيلي، ألكسيس_سانشيز ، طلب راتباً أسبوعياً بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني مقابل البقاء مع #آرسنال .

ورفض اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً عرضاً سابقاً بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من الغانرز.

وفي حال تجديد عقده، سيصبح سانشيز اللاعب الأعلى أجراً في البريميرليغ متخطياً بول بوغبا، الذي يبلغ راتبه 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، كما أن هذا الرقم الكبير سيجعل سانشيز يتقاضى راتباً أعلى من كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، الذي يحصل على 365 ألف إسترليني أسبوعياً بعد خصم الضرائب.

ووصفت بعض جماهير آرسنال هذا الطلب من سانشيز بالمجنون والمبالغ فيه، خاصة وأنه من الصعب على إدارة المدفعجية الموافقة عليه، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز، كما أن البعض اتهم سانشيز بأنه يطلب ذلك بسبب رغبته في الرحيل عن آرسنال بطريقة ذكية بعد إجبار النادي على رفض دفع هذا الراتب الكبير.

يذكر أن سانشيز إذا حصل على هذا الراتب سيصبح خلف كل من كارلوس تيفيز لاعب نادي شينهوا الصيني، والذي يتقاضى 615 ألفاً إسترلينياً أسبوعياً، ثم ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي جدد عقده حتى عام 2021 براتب يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعياً.

شام تايمز

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