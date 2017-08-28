لوح طيني من حضارة بابل يغير تاريخ الرياضيات الحديثة

تمكن علماء من جامعة يو ساوث ويلز “أونسو” في #أستراليا من التعرف على قرص من الطين البابلي، يعود تاريخه إلى 3.700 سنة، واعتباره أقدم وأحدث جدول في الحسابات المثلثية في العالم، وهو ما يشير إلى أن البابليين سبقوا الإغريق القدماء في اختراع علم المثلثات لأكثر من 1000 سنة.

وما هو أبلغ من ذلك، فإن الجدول الذي ظهر على اللوح الطيني في علم المثلثات يعتبر الأكثر دقة وكذلك الأقدم في العالم، وأن البابليين هم من اكتشفوا “قاعدة فيثاغورس” قبل مئات السنين من العالم اليوناني الذي سميت القاعدة على اسمه.

ويعود السبب في ذلك هو أن النظام الستيني “السيكساجيسيمال” له كسور أكثر دقة من النظام العشري، وهو ما يعني تقريب الأعداد بشكل أقل للعدد الصحيح، في حين أن النظام العشري يحوي رقمين فقط يمكن فيهما القسمة، دون الحاجة إلى التقريب، وهما الرقم اثنان وخمسة، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وهذا يعني أن نظام قاعدة الـ60 أو النظام الستيني لديه أكثر من العشري بكثير، خاصة فيما يتعلق بالكسور الصحيحة وتقريب الأعداد بشكل أقل وأكثر دقة في علم الرياضيات.

وبفضل فريق العلماء، يكون قد تم حل لغز هذا اللوح الطيني، وإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة البابلية لحساب القيم المثلثية يمكن أن تمثل طريقة حديثة لتدريس علم الرياضيات اليوم.

ويقول دانيال مانسفيلد، أحد الباحثين: “تكشف أبحاثنا أن “بليمبتون 322″ يصف أشكال زوايا المثلث باستخدام نوع جديد من علم المثلثات على أساس النسب وليس الزوايا والدوائر”.

وأضاف: “أنه عمل رياضي رائع يدل على عبقرية بلا شك”.

بابل ونظرية المثلثات

وقد اكتشف العلماء أن اللوح الطيني “بليمبتون 322” أظهر قائمة من ثلاثة أعمدة لنظرية حساب المثلثات، وهي عبارة عن مجموعات من الأرقام التي تناسب نماذج علم المثلثات لحساب جانبي مثلث الزاوية. وكان الجدل الكبير يدور حول هذه الأعمدة الثلاثة في اللوح الطيني وما تحويه من أرقام.

ومن خلال تطبيق النماذج الرياضية البابلية، تمكن الباحثون من إظهار أن اللوح الطيني كان في الأصل يحوي 6 أعمدة و38 صفا. كما أنه يظهر كيف كان علماء الرياضيات في ذلك الوقت قد استخدموا النظام البابلي في التوصل إلى الأرقام التي ظهرت على اللوح الطيني.

ويشير الباحثون إلى أن القياسات الموجودة على “بليمبتون 322” استخدمت قديما لإجراء حسابات لبناء القصور والمعابد والقنوات المائية.

ويقول مانسفيلد: “هذا يعني أن له أهمية كبيرة بالنسبة لعالمنا الحديث، خاصة في التطبيقات العملية، مثل المساحة، ورسوم الكمبيوتر، والتعليم”.

وأضاف: “أن هذا مثال نادر على أن العالم القديم يعلمنا شيئا جديدا في العصر الحديث.”

وإذا ما ثبتت هذه النظرية وهذا الكشف علميا، فإن ذلك يعني أن العالم الفلكي اليوناني هيبارخوس، الذي عاش نحو 120 قبل الميلاد، ليس هو من يوصف بأنه “أبو علم المثلثات”، كما كان يعتبر منذ فترة طويلة.

فقد أكد العلماء، بحساب العمر الكربوني، أن اللوح الطيني يعود إلى ما بين 1822 و1762 قبل الميلاد.

وقد تم اكتشاف اللوح، المعروف باسم “بليمبتون 322″، في أوائل القرن العشرين جنوب العراق، ولكن الباحثين كانوا دائما في حيرة حول الهدف من صنع هذا القرص الطيني والغرض منه.

شام تايمز

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