سيارات «جوالة» لبيع اللوازم المدرسية بأسعار أقل من السوق حتى 50 بالمئة.. و«السورية للتجارة» بدأت بإنتاج الدفاتر

كشف مدير المؤسسة السورية للتجارة عمار محمد عن إقامة معارض للوازم المدرسية في فروعها وصالاتها ومنافذ بيعها المنتشرة في جميع المحافظات تباعاً، وذلك بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، حيث سيتم طرح جميع احتياجات الطلبة من دفاتر وأقلام وحقائب وألبسة مدرسية وجميع اللوازم بأسعار منافسة وبأقل من السوق بنسبة تتراوح من 20 بالمئة حتى 50 بالمئة.

وفي تصريح بيّن محمد أن ما يميز المعارض أنه لأول مرة سيتم طرح دفاتر من إنتاج وتصنيع مطبعة «السورية للطباعة والتغليف» التابعة للمؤسسة السورية للتجارة وتحمل شعار المؤسسة، وسيتم البيع بسعر التكلفة، بحيث يكون سعر دفتر 40 ورقة خرز بسعر 60 ليرة سورية، كمثال عن باقي الأسعار، والدفتر 80 ورقة خرز عربي وإنكليزي بسعر 125 ل. س ودفتر رسم 240 طبقاً بسعر 160 ل. س، مع التأكيد أن جودة هذه المنتجات تضاهي المنتجات من أفضل الماركات المطروحة في الأسواق.

ولفت محمد إلى أن المعارض ستستمر بشكل مفتوح لمدة شهر كامل لطرح القرطاسية واللوازم المدرسية، وفي حال استمرار الإقبال من الناس عليها ستبقى قائمة، مع الإشارة إلى أن كل ما سيتم عرضه من منتجات سواء لوزام مدرسية أم ألبسة هي من الصناعة الوطنية بجودة عالية ومنافسة في الأسعار.

وأوضح محمد أن المؤسسة السورية للتجارة ستخصص سيارات جوالة في المحافظات كافة لبيع القرطاسية واللوازم المدرسية في المناطق التي ليس فيها مراكز بيع وصالات المؤسسة وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات.

وحددت المؤسسة إقامة المعارض في دمشق بمجمع الأمويين ومركز المزة وفي حمص بالمدينة القديمة وصالة الحرية وفي محافظة اللاذقية بمجمع أفاميا وصالات تشرين و8 آذار وجبلة والقنيطرة بصالة البعث وفي صالتي القطيفة وقطنا بريف دمشق وفي طرطوس في خيمة كورنيش طرطوس وصافيتا والمشبكة، وفي السويداء في شهبا وصلخد ومجمع 8 آذار والمزرعة وفي حماة بمجمع أبي الفداء وصالتي مصياف وسلمية وفي درعا بصالة درعا وإزرع والصنمين وفي حلب بصالات الزهراء والرازي والأكرمية والمحطة وفي الحسكة بالمجمع الاستهلاكي وفي إدلب بصالة أبو دالي وصالة الشهداء بأم الدريكية.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة قد أعلنت عن تخفيض أسعار مبيع مادة السكر للمواطنين في صالاتها ومنافذ بيعها من 300 ل. س إلى 280 ل. س للكيلو غرام الواحد، وأكد محمد أن هذا التخفيض جاء في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لطرح مواد ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وقام يوم أمس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي بافتتاح معرض القرطاسية والألبسة والمستلزمات المدرسية في مجمع الأمويين بدمشق.

الوطن

شام تايمز

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