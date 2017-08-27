دورة إضافية للتعليم المفتوح تتيح التقدم إلى 4 مقررات .. امتحانات الدراسات العليا بالجامعات 22 تشرين الأول

قدرت وزارة التعليم العالي عدد طلاب الدراسات العليا في الجامعات بأكثر من 26 ألف طالب وطالبة وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا محمد غريب أن امتحانات الدراسات العليا بجامعة دمشق تبدأ بـ22 تشرين الأول مؤكداً التوجيه باتخاذ الإجراءات والتحضيرات اللازمة للبدء بالامتحانات وذلك بعد الانتهاء قريباً من امتحانات الجانب العملي بالنسبة لطلاب الدراسات العليا والتي تستمر لأسبوع حسب وضع كل كلية من كليات جامعة دمشق.

وبين نائب رئيس الجامعة أن عدد الطلاب في الدراسات العليا بجامعة دمشق يقدر بنحو 5 آلاف طالب وطالبة، وأن عدد برامج الدراسات العليا تصل إلى 200 برنامج ما بين ماجستيرات أكاديمية وتأهيل وتخصيص، منوهاً في سياقه أن عقوبة الغش في امتحانات الدراسات العليا هي الفصل النهائي.

ولفت رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي إلى الاتفاق على تحديد موعد امتحانات الدراسات العليا بـ22 تشرين الأول، مشيراً إلى أن عدد الطلاب في جامعة طرطوس يقدر بـ80 طالباً وطالبة.

كما أوضح رئيس جامعة البعث أحمد مفيد صبح أن عدد الدراسات العليا في الجامعة يقدر بنحو 3 آلاف طالب وطالبة.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس جامعة حلب مصطفى أفيوني إن عدد طلاب الدراسات العليا في الجامعة يتجاوز 5 آلاف طالب وطالبة، يضاف إلى ذلك اتخاذ الاستعدادات والتحضيرات للامتحانات في جامعات تشرين وحماة والفرات.

وفي سياق متصل منح مجلس التعليم العالي طلاب السنوات الانتقالية في نظام التعليم المفتوح دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2016-2017 يحدد موعدها مجلس الجامعة مع مراعاة ألا يزيد عدد المقررات التي سيتقدم الطالب إلى امتحاناتها على أربعة مقررات سواء كان مسجلاً عليها أم غير مسجل.

وسمح القرار الذي حصلت على نسخة منه، لطالب التعليم المفتوح الذي يتوقف تخرجه على 6 مقررات على الأكثر التقدم إلى امتحانات الدورة الإضافية، أما إذا كان عدد المقررات أكثر من 6 مقررات يتقدم الطالب إلى 4 مقررات على الأكثر.

ونص القرار أن الطالب الذي ترفع إلى السنة الأخيرة بنتيجة امتحانات الفصل الأول من هذا العام لا يحق له الدخول إلى أي مقرر من مقررات الفصل الثاني من السنة الأخيرة على أن يسدد الطالب رسوم المقررات المعتمدة، كما تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية للعام الدراسي لطلاب السنة الأخيرة.

الوطن

شام تايمز

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