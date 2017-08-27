على عكس ما نعتقد .. ما يخرج من اللحم عند طهيه ليس دماً

على الرغم من العلوم التي يكتسبها الإنسان، سواء في المدرسة أو الجامعة أو عبر قراءاته المختلفة، فإن بعض المعتقدات السائدة والمتداولة في المجتمع تبقى راسخة في ذهنه على الرغم من خطئها أو عدم دقتها.

ومن بين تلك “المعتقدات الشائعة” غير الدقيقة، اعتقاد العديد من الناس أن ما يخرج من اللحم عند طهيه أو تقطيعه دم، إلا أنه في الحقيقة مجرد “ماء” يحتوي على بروتين الميوغلوبين، وهو البروتين الذي يثبت الأوكسيجين والحديد في العضلات، بحسب ما أفاد موقع IBELIEVEINSCIENCE.

ويعتبر بروتين الميوغلوبين هذا هو الذي يزود عضلات الحيوان بـ”الأوكسجين”. ويصبح لون هذا السائل أحمر عند تقطيع اللحم وتعرضه للهواء ثم يصبح داكنا أكثر لدى تسخين اللحوم.

وبالتالي على كل شخص قد يشعر بالتردد عند طهيه أو تناوله لشريحة من اللحمة فيها تلك العصارة، أن يدرك أنها لا تحتوي على دماء، بل قد تم طهيها على درجة حرارة منخفضة، ما دفع بالسائل الأحمر هذا إلى الظهور.

وعلى المقلب الآخر، أيضاً يجب أن نعي أن لون اللحوم البني لا يعني أنها غير سليمة ولم تعد صالحة للأكل، إذ لدى تعرض اللحوم للحرارة، تتأكسد جزيئات الميوغلوبين بطريقة طبيعية ويتحول حينها لون هذه اللحوم من الأحمر إلى البني.

شام تايمز

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