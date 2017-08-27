ماتا يكشف دور إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد

كشف الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدور الذي قدمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الشياطين الحمر، الموسم الماضي وسيقدمه بعد التوقيع على عقده الجديد.

وقال ماتا في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية: “زلاتان يمتلك ثقة كبيرة في نفسه والتي تنعكس على الفريق، ولذلك أتمنى انضمامه سريعًا للتدريبات ويشارك في المباريات لأننا نهدف هذا الموسم للقتال على الألقاب”.

وكان زلاتان أكد تعافيه من الإصابة بصورة نهائية بقوله: “أشعر بأني في أفضل حال وفي انتظار التحديات الجديدة ولا يوجد شيء قد يمنعني من تحقيق أحلامي”.

وتابع: “أيًا كان ما يقف في طريقي فسأحطمه للوصول لأهدافي، كما أنني لن أعود بنفس الصورة التي كنت عليها ولكن بنسخة أفضل بكثير”.

ووقع إبراهيموفيتش عقدًا لنهاية الموسم الجاري على أن يرتدي قميص رقم “10” بعد رحيل واين روني إلى إيفرتون الإنجليزي.

وتعرض إبراهيموفيتش للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة أندرلخت البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي في أبريل/نيسان الماضي.

كووورة

شام تايمز

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