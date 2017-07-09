تكليف مؤسسة الطيران التعاقد مع شركة لدراسة إنشاء صالة ركاب جديدة وتوسيع مطار دمشق

كشف وزير النقل المهندس علي حمود أنه كلف مؤسسة الطيران المدني التعاقد مع شركة متخصصة لدراسة إنشاء صالة ركاب جديدة في مطار دمشق الدولي وتأهيل الصالة القديمة وتوسيع المطار بما يتطابق مع المواصفات العالمية لمنظمة الطيران العالمي.

وقال حمود في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الذي عقده اليوم مع مؤسسة الطيران المدني ومؤسسة الطيران العربية السورية لبحث موضوع توسيع وإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي: إنه “انسجاما مع رؤية الحكومة وخطة وزارة النقل في تطوير النقل الجوي عقدنا اليوم اجتماعا مع المعنيين في النقل الجوي بالوزارة وخلصنا إلى ضرورة انشاء صالة ركاب جديدة مع كامل ملحقاتها الخدمية والتشغيلية إضافة إلى اعادة تأهيل وتنظيم المطار بالشكل الذي يتناسب مع أفضل المعايير والمواصفات العالمية”.

وأشار حمود إلى أن موقع سورية الجغرافي المتميز في العالم يرشحها لتكون من أفضل الدول في النقل الجوي ما يدفعنا إلى توسيع المطار وإعادة تأهليه ليواكب هذا التميز.

وقال: إن “الحكومة اتخذت قرارا بدراسة إمكانية إنشاء مطارات في كل المحافظات وخاصة التي لا يوجد فيها مطارات لتسهيل نقل الركاب في سورية”.

وطلب الوزير في ختام الاجتماع من المعنيين بالطيران المدني تلافي الملاحظات التي شاهدها خلال جولته يوم الجمعة الماضي على مطار دمشق الدولي بأسرع وقت ممكن والاستعداد الكافِي قبل البدء باستقبال الوفود المشاركة في معرض دمشق الدولي والاهتمام بموضوع الطاقات المتجددة والاستفادة منها بالشكل المناسب بالاعتماد على الأسطح والساحات المتوافرة.

سانا

شام تايمز

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