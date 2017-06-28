للمرة الرابعة .. جواز السفر الألماني ” الأفضل في العالم “

احتلت ألمانيا المرتبة الأولى ضمن مؤشر قيود التأشيرات على جوازات السفر.

وبناءاً على أحدث البيانات لهذا المؤشر، يستطيع حاملو جواز السفر الألماني السفر إلى 176 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقاً.

وبهذا تواصل ألمانيا التربع على عرش هذا المؤشر للمرة الرابعة، وليكون بذلك جواز السفر الألماني الأقوى عالمياً، نقلاً عن موقع صحيفة “دبليو إيه إس” الألمانية.

ويُنشر سنوياً مؤشر قيود التأشيرات على جوازات السفر من قبل الشركة الاستشارية “هينلي وشركاه” بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي.

ويستند المؤشر إلى بيانات حرية الحركة بدون تأشيرة في جميع بلدان العالم.

وشاركت 104 دول في تقييم هذا العام، حيث احتلت فيه المرتبة الثاني السويد، أما المرتبة الثالثة فتقاسمتها الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت أفغانستان، خلف العراق وباكستان، بحسب موقع الصحيفة الألمانية.

(Deutsche Welle)

شام تايمز

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