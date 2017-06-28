ميركل : سوريا ليست قرب الولايات المتحدة و إنما على عتباتنا .. ميركل تغير موقفها و تعلن انفتاحها بشأن زواج المثليين

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الدول الأوروبية إلى المشاركة بفاعلية أكثر في تسوية الوضع في سوريا وليبيا.

وقالت ميركل في مقالة نشرتها مجلة “Brigitte” الألمانية: “نحن الأوروبيون في بعض القضايا، لا نلعب الدور الواجب علينا لعبه، مثلا، سوريا، ليست بالقرب من الولايات المتحدة، وإنما على عتباتنا”.

وأضافت ميركل: “لذلك يجب علينا نحن أيضا المشاركة.. بعملية التسوية السلمية في سوريا.. اللاجئون السوريون يأتون إلينا – في أوروبا”.

وفيما يخص المسألة الليبية، تابعت ميركل قائلة: “بالإضافة إلى ذلك، سؤال آخر مهم – كيف يجب أن نتعامل مع ليبيا؟ ليبيا كدولة غير موجودة، ومنها يأتي المهاجرون إلينا.. وكأوروبيون يجب علينا الشعور بالمسؤولية وعدم الانتظار حتى يحل شخص ما مشكلتنا”.

وأشارت المستشارة الألمانية، كذلك في المقالة، إلى الافتقار للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن قضايا البيئة والتجارة الحرة.

ألمانيا : ميركل تغير موقفها و تعلن انفتاحها بشأن زواج المثليين

خلال مشاركتها في واحدة من سلسلة الندوات التي تقيمها مجلة “بريغيته” عن الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017، قالت المستشارة ميركل مساء الاثنين، إنها ترغب فيما يتعلق بهذه القضية في إجراء مناقشة “أكثر من السير في اتجاه قرار بعينه”.

يأتي ذلك في وقت بات في حكم المؤكد فيه توافر أغلبية داخل البرلمان الألماني “بوندستاغ” عند التصويت على “الزواج للجميع”، في حال عدم إلزام كتلة التحالف لنوابها بتصويت معارض. ونسقت ميركل في هذا النهج مع هورست زيهوفر زعيم الحزب البافاري.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر قد أعلنوا أن الموافقة على مساواة زواج المثليين بالزواج التقليدي، شرط للدخول في ائتلاف حاكم.

وكشف الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه يعتزم الدفع في اتجاه إجراء تصويت في البرلمان الألماني على زواج المثليين جنسياً خلال هذا الأسبوع، وقال رئيس الحزب مارتن شولتس الثلاثاء في برلين إنه يأمل أن يحذو التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، الحذو نفسه، مضيفاً أنه سيعمل في كل الأحوال على إجراء تصويت على مشروع قانون يجيز زواج المثليين.

وقالت ميركل إنها علمت أن كل الأحزاب باستثناء تحالفها، تقف الآن مع زواج المثليين، وأضافت أن من المستبعد الدخول في ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.

وذكرت ميركل أنها “قلقة” لأن مثل هذه القضية ذات الطابع الفردي تصبح موضوعاً لقرارات حزبية، وتابعت أنها تعتزم مع حزبها المسيحي والحزب البافاري “الرد بصورة مختلفة على هذا”.

وقالت ميركل: “أتمنى بالرغم من المعركة الانتخابية أن يتم إجراء هذه المناقشة باحترام”، معربة عن أملها في أن يكون هناك احترام للأشخاص الذين يجدون صعوبة في هذه القضية والملتزمين كنسياً.

وأوضحت ميركل أنها ترغب في إجراء مناقشة حول الموضوع “أكثر من السير في اتجاه قرار معين أو فرض قرارات أغلبية”، وأضافت أن الأزواج المثليين لهم نفس القيم.

ورأت ميركل أن من الغريب أنه لم يتم الحديث مع الحزب الاشتراكي داخل الائتلاف طوال الأعوام الأربعة الماضية حول هذا الموضوع “وفجأة يحدث كل هذا اللغط”.

وكانت ميركل قد أعلنت خلال المعركة الانتخابية الماضية قبل أربعة أعوام رفضها لتبني الأزواج المثليين لأطفال بدعوى الحفاظ على سلامة الأطفال، لكنها تحدثت الآن عن “حدث حاسم” وقع في دائرتها الانتخابية حيث ذكرت أن امرأة مثلية دعتها لزيارتها في منزلها حيث تقيم مع شريكة حياتها لتشاهد أن حالة الأطفال الثمانية، التي تتبناهم المرأة المثلية، جيدة.

واختتمت ميركل حديثها بالقول إنه في حال وثق مكتب رعاية الصغار في منح امرأتين مثليتين ثمانية أطفال للتبني، فإن الدولة لا يمكنها أن تتذرع بالحفاظ على سلامة الأطفال في رفض تبني المثليين لهم.

(RT) – (DPA)

شام تايمز

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