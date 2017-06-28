ديل بوسكي: رحيل رونالدو خسارة فادحة للكرة الإسبانية

أكد المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي، على ضرورة عزل كرة القدم عن القضايا غير الرياضية المتعلقة بخزانة الدولة الإسبانية، والتي تطارد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرغم من صعوبة ذلك.

وفي فعالية دعائية لسلسلة متاجر سوبر ماركت، صرح ديل بوسكي: “نحن في عصر ميسي ورونالدو، ونحن محظوظون في إسبانيا كي نحظى بأفضل لاعبين في العالم، وهذا هو أهم شيء، ولكن ما يحدث بالتوازي مع ذلك مهم أيضا”.

وعن احتمالية مغادرة النجم البرتغالي لصفوف ريال مدريد، أكد ديل بوسكي أنها ستكون خسارة فادحة لكرة القدم الإسبانية.

وقال: “نحن في عصر صنع فيه رونالدو بجانب ميسي كرة القدم في بلادنا بالفترة الأخيرة”.

أما عن مستقبل ألفارو موراتا، بالنادي الملكي، فقال: “الجيد بالنسبة له هو اللعب بشكل أساسي، ولكن أعتقد أنه في حالة جيدة جدا في ريال مدريد”.

وشدد ديل بوسكي: “سيكون مؤلما رحيله كذلك لكنني دائما ما أقول إن احتراف لاعبينا بالخارج عامل في صالح كرة القدم هنا”.

وعن احتمالية تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي، أشار مدرب الماتادور السابق إلى أن اللاعب أظهر مهاراته، حيث أنه يتحلى بسمات بدنية وفنية جيدة للغاية.

ويرى ديل بوسكي أن منتخب بلاده حاليا يؤسس ويدار بشكل جيد من قبل جولين لوبيتيجي، المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني.

كووورة

شام تايمز

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