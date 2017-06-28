بث مباريات دوري أبطال أوروبا في أمريكا على “فيسبوك”

أعلنت شبكة فوكس سبورتس، اليوم الثلاثاء، عن شراكة مع موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وذلك لبث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباشرة عبر الإنترنت خلال موسم 2017-2018.

وذكرت الشبكة، أن بعض مباريات دوري الأبطال ستذاع حصريا عبر “فيسبوك” وفوكس سبورتس جو، بينما سيذاع البعض الآخر عبر التلفزيون في نفس الوقت.

وحولت الشركات المسؤولة عن شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” اهتمامها لإبرام عقود بث أحداث رياضية مباشرة، في ظل زيادة إقبال الشباب على متابعتها عبر الإنترنت، وابتعادهم عن المشاهدة من خلال القنوات المدفوعة مقدما.

وبموجب الاتفاق ستبث فوكس سبورتس مباريات بدوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة مباشرة عبر صفحتها في “فيسبوك”، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت فوكس أن اتفاق الشراكة يتضمن بث مباراتين يوميا بدور المجموعات، و4 في دور الـ 16، و4 أخرى في دور الثمانية.

وفي محاولة أخرى للتوجه نحو البث المباشر، وقع “فيسبوك” الشهر الماضي عقدا لبث 20 مباراة بدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.

وذكرت رابطة دوري كرة القدم الكندية أنها أبرمت اتفاقا مع تويتر اليوم الثلاثاء لبث برنامج مباشر على الهواء لمدة 30 دقيقة يتضمن أنباء المسابقة ومقابلات مع اللاعبين.

وأبرم موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أيضا اتفاقا الشهر الماضي يستمر لعدة سنوات مع رابطة دوري كرة القدم الأمريكية لبث استعدادات المباريات مباشرة وكذلك برنامج لمدة 30 دقيقة.

كووورة

شام تايمز

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