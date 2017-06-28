ألفيس يودع جماهير يوفنتوس

ودع النجم البرازيلي، داني ألفيس، جماهير يوفنتوس بعدما أصبح رحيله مؤكداً عن صفوف الفريق بعد مرور عام واحد ارتدى خلاله القميص الأبيض والأسود، قادماً من فريق برشلونة الإسباني.

ونشر ألفيس صورة بقميص يوفنتوس، يحيي فيها الجماهير، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ووجه الشكر لجميع مسؤولي النادي وجماهيره، مبدياً سعادته بالعام الذي قضاه في الفريق الذي وصفه خلال رسالته بالعظيم.

وأكد ألفيس خلال رسالته أنه لا يلعب كرة القدم من أجل المال، ولكنه يلعبها لأنه يحبها ويعشقها.

يُذكر أن كل المؤشرات تؤكد انضمام ألفيس إلى فريق مانشستر سيتي من أجل العمل مجدداً مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة.

كووورة

شام تايمز

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