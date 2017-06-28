كيف تضامن نجوم الفن مع اصالة بعد اتهامها بتعاطي الكوكايين؟

عبر عدد من النجوم الفن عن تضامنهم مع الفنانة أصالة في محنتها ، بعد القبض عليها قبل مغادرتها مطار بيروت الدولي إلى القاهرة برفقة زوجها طارق العريان، بتهمة حيازة كوكايين.

وكتبت لطيفة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حبيبتي أصاله.. كلنا بنحبك وأنت أقوى وأكبر من كل المحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك”.

وغردت كندة علوش عبر” تويتر” “أصالة حبيبتنا الغالية بألف خير وقريباً جداً بين أهلها وأحبابها في القاهرة الله يحميكي ويكون معك على طول حبيبتي”

وكتبت الفنانة بلقيس عبر ” تويتر” أصالة قامة فنية كبيرة.. اسأل الله ان يفرج عنها كربتها ويزيح همها.. احبها جدا وأحزنني ما سمعت”.

وعلقت احلام متضامنة ” يااصاله انتي رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح”.

المذيعة السورية مها الخطيب كتبت على “تويتر” أيضاً: “سلامتك أصالة نحن نثق بك”.

ومن جانبها قالت الممثلة والمذيعة اللبنانية ندى فاضل على “تويتر”: “وإن صح الخبر أعتقد حد حط لها المخدرات عمداً”.

وعلى الجانب الاخر، هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية صاحبة مجلة “الجرس” اصالة و كتبت على “تويتر” تقول: “أصاله الله يسامحها وإن شاء الله بتطلع من السجن وبيكون هيدا درس لتوقف الكوكنة”.

وافرجت السلطات اللبنانية عن اصالة “بموجب كفالة بضمان محل الإقامة”، بعد أن أوقفت في المطار لحيازتها كمية قليلة من الكوكايين.

وقرار إطلاق سراحها اتخذ بعد خضوعها لفحوص مخبرية، وسط تضارب المعلومات بشأن النتائج، إذ تحدثت مصادر غير رسمية أنها أكدت تعاطي أصالة للمخدرات.

وكانت أصالة قد نفت أن تكون المخدرات التي ضبطت من قبل أجهزة أمن المطار خلال مغادرة بيروت تعود لها، واتهمت في إفادتها الأولية أحدهم بمحاولة توريطها بهذه القضية للإساءة إلى سمعتها.

يشار إلى أن أجهزة الأمن في مطار بيروت كانت قد أقدمت عام 2013 على سحب جواز سفر المطربة السورية بناء على مذكرة الانتربول الصادرة بحقها، قبل أن تعيده إليها بعد خمسة أيام.

وأعادت الأجهزة الأمنية الجواز بعدما تبين أن قرار الملاحقة في حق أصالة صادر عن السلطات السورية لأسباب سياسية، علما بأنها معارضة للنظام السوري.

شام تايمز

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