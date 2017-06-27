المحكمة الاميركية العليا تسمح بتطبيق جزئي لمرسوم ترامب حول الهجرة .. ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن حظر السفر انتصار واضح

سمحت المحكمة الاميركية العليا, يوم الاثنين, بتطبيق جزئي لمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة, الذي يمنع دخول رعايا 6 دول بينها سورية من دخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قرارا يسمى “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة” كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

كما يعلق القرار إسناد تأشيرات دخول لمواطني سبع دول إسلامية لمدة 90 يوما وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وكانت محكمة استئناف أمريكية قررت في 12 الجاري استمرار تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر دخول مواطني 6 دول بينها سورية إلى الولايات المتحدة.

وكانت محكمة استئناف فدرالية أمريكية أعلنت في الخامس من شباط الماضي، رفضها لطلب وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وحاول ترامب منع دخول مواطني سبع دول إسلامية ألى الولايات المتحدة، علاوة على كافة اللاجئين، وأصدر أمرا تنفيذيا في هذا الشأن، ألا أن عددا من القضاة الأمريكيين عرقلوا تطبيق القرار, ثم وحاول مرة أخرى إصدار قرار يحظر دخول مواطني 6 دول إسلامية للأراضي الأمريكية، وذلك بعد استثناء العراق، إلا أن هذا الأمر الثاني واجه بدوره رفضا من جانب القضاء الأمريكي.

ترمب: قرار المحكمة العليا بشأن حظر السفر انتصار واضح

أثنى الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على قرار #المحكمة_العليا #الأميركية مراجعة قانونية الحظر المؤقت الذي أصدره لمنع دخول وافدين من 6 دول ذات أغلبية #مسلمة وأي لاجئين وموافقتها على تنفيذ جزئي للأمر التنفيذي في هذه الأثناء.

وقال ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض “قرار المحكمة العليا الصادر بالإجماع اليوم انتصار واضح لأمننا القومي. قرار اليوم يسمح لي باستخدام أداة مهمة لحماية وطننا”.

وبذلك بات بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل “من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.

كما وافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة الأميركية بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس الماضي أثناء نظر القضية. وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوماً على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً نسبياً لترمب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف

وبهذا القرار، لم تكتف #المحكمة_الأميركية_العليا بإعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل قد تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.

شام تايمز

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