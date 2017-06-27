مسؤول أمريكي : قرصنة روسيا للانتخابات تعادل هجمات 11 سبتمبر

قال مايكل فيكرز مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن والاستخبارات إنه يعتقد أن القراصنة الروس سيعودون لاختراق شبكات الإنترنت الخاصة بالحملات الانتخابية الأمريكية، وذلك بعد نجاحهم في إيصال المرشح دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

وأضاف فيكرز في مقابلة مع محطة “أن.بي.سي نيوز” أن التدخل الروسى في الانتخابات الأمريكية الماضية يضاهي في خطره هجمات 11 أيلول 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وأنه لا يرى أي أدلة على رد أميركي محتمل.

وأشارت صحيفة واشنطن تايمز أن مجتمع المخابرات الأمريكي يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن شخصيا بشن حملة روسية سعت للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت أن القرصنة الروسية الإلكترونية استهدفت جزئيا الحملة الانتخابية لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون والبنية التحتية للاقتراع؛ من بين أهداف أخرى، لكن موسكو نفت مرارا هذا التدخل.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الأمريكية تجري حاليا تحقيقا خاصا يتعلق جزئيا بتواطؤ محتمل لحملة ترامب مع العناصر الروسية قبل تنصيبه، وأن البيت الأبيض نفى هذه الادعاءات.

شام تايمز

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