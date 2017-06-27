هولندا : مجهولون يهددون مسجداً برسالة و لعبة شاحنة .. ” سنرد على أي هجوم بهجوم مماثل يستهدف المصلين و المساجد “

تلقى إمام “مسجد السنة” في مدينة دينهاخ، جنوبي هولندا، رسالة تهديد بشن هجمات على المساجد، من قبل مجهولين طالبوا في رسالتهم المسلمين بالعمل على وقف التطرف.

ونقلت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، اليوم الإثنين، عن مسؤول المسجد، عبد الحميد طاهري، قوله: “نحن مصدومون جداً لاستلام هذه الرسالة أثناء شهر رمضان”.

وبسبب هذا التهديد، تواجد في نهاية الأسبوع عناصر شرطة إضافيين حول المسجد، وقالت متحدثة من الشرطة: “بدأنا اليوم بالتحقيق والبحث عن مصدر هذه الرسالة”.

وهدد المرسِل المجهول بتنفيذ هجوم بشاحنة، حيث جاء في رسالته: “في مقابل كل هجوم جبان على أطفالنا أو مواطنينا، سنقوم بالرد بهجوم على المصلين الأبرياء الذي يأتون إلى المساجد أو أي مكان آخر، لا تنسوا أنكم أيضاً معرضون جداً للخطر في أوروبا، تذكروا ذلك جيداً (شاحنة تضرب مدرسة أو جامع)، ولذلك اعترِضوا على أصدقائكم العنيفين ودعوا التطرف يفشل وإلا ستصبح أوروبا مكاناً سيئاً لكم”.

وقال طاهري: “نتلقى بعض رسائل التهديد كهذه في السنة، لكنها تزداد حدة”، مطالباً المساجد الأخرى بالتبليغ دائماً عن رسائل التهديد، حيث علم من المسؤولين عنها أنهم لا يفضلون أن يقوموا بالتبليغ عن رسائل التهديد منذ فترة طويلة.

ويجري مسؤولو المسجد مشاورات مع الوحدات الأمنية من أجل الحماية، فيما تم اتخاذ إجراءات إضافية في مناطق العبادة الإسلامية في مدينة دينهاخ، كتكثيف المراقبة بالكاميرات ومجموعات تطبيق واتساب، كما قامت مدينة دينهاخ بتنظيم دليل للمنظمات الدينية مع تعليمات لمحيط أكثر أمناً.

وتعرض 175 مسجداً في هولندا لاعتداءات بين عامي 2005 و 2015، ولا تستطيع الشرطة معرفة عدد التهديدات التي أرسلت للمساجد.

شام تايمز

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