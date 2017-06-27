حلاقة (الهيبة) بـ 25 ألف ليرة في صالونات دمشق وطرطوس

بعد الشعبية الكبيرة التي لاقاها مسلسل (الهيبة) الرمضاني للفنان السوري تيم حسن، والذي ظهر فيه بقصة شعر مميزة، انهالت طلبات الحلاقة لقصة مشابهة في مناطق الساحل السوري والعاصمة، مقابل طلب الحلاقين الذين يتقنونها مبالغ خيالية لقاء صنع (الهيبة) للزبون.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في دمشق وريفها إن صالونات حي الشعلان الدمشقي غصت يوم وقفة عيد الفطر بالشبان الذين يريدون “تسريحة جبل” لقاء 25 ألف ليرة (حوالي 50 دولاراً) يأخذها الحلاق، مشيراً في الوقت نفسه أن هذا النوع من الحلاقة كان يُنظر إليه كنوعٍ من “المياعة” قبل عرض مسلسل تيم حسن.

في طرطوس أصبحت الحلاقة معرضاً للتندّر بين القاطنين فيها، فقالت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إن أكثر من استفاد من المسلسل الذي صُوّر في لبنان هم الحلاقون.

وفي سياق الأسعار الخيالية التي يطلبها الحلاقين لـ (الهيبة) والتي تعادل نحو ثلثي دخل موظف حكومي لمدة شهر. ذكر مصدرٌ موالٍ للنظام أن أسعار خدمات الحلاقة بين صالون وآخر بحسب المنطقة. ففي احياء دمشق تبلغ تكلفة قص الشعر في الصالونات الشعبية 1000 ليرة وحلاقة الشعر والذقن سوية بـ1400.

وتكلفة تسريحات الشعر بـ”الواكس” 800 وتنظيف البشرة بين 800 و1000 ليرة بحسب المستحضرات المستخدمة وتسبيل الشعر بـ3000 آلاف، فيما تزداد هذه الأسعار طرداً مع شهرة الحلاق وفخامة صالونه، دون رقابة تذكر من جانب الحكومة .

بالنسبة للنساء بلغت تكلفة صبغ الشعر في منطقة ساحة التحرير بدمشق 50 ألف ليرة، و”الهاي لايت” 75 ألف ليرة، ووصلت تكلفة الكريستال والكرياتين لـ 60 ألف، أما القص والسيشوار بحوالي 5000، بينما بلغت تكاليف جلسة “المكياج” العادي 10آلاف، و”منكور وبديكور” 2500 ليرة.

وكان الفارق بالاسعار كبير جدا في صالون بذات المنطقة، حيث تراوح سعر الصبغة من 6000 إلى 12ألف، والهاي لايت

شام تايمز

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