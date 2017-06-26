ولادة غريبة لـ”خروف” نصف بشري ونصف وحش!

اتهم السكان المحليون في بلدة كريس بجنوب أفريقيا بعضهم بممارسة السحر بعد ولادة حمل نصف بشري ونصف غنم.

وفقا لموقع مترو، يعتقد البعض أن الخروف الأم ولدت شيطانا يشبهه الإنسان مع حوافر وجلد باللون الزهري، فيما رأى آخرون أن الصور مفبركة أو أن الحيوان تم حقنه بحيوانات منوية لإنسان.

لكن المسئولين الزراعيين من إدارة التنمية الأفريقية في كيب الشرقية أكدوا أن الحيوان حقيقي وأن الصورة ليست مفبركة.

وقال المدير العام للخدمات البيطرية الطبيب لوبابالو مويبي إن المخلوق أصيب بتشوهات متعددة وولد نافقا بعدما أصيبت والدته بحمى الوادي المتصدع في الفترة الأولى من الحمل.

وأضاف أن العدوى الفيروسية في المراحل المبكرة من الحمل قد تصيب الجنين وتعرضه للتشوهات، موضحا أنه يتم إجراء المزيد من الفحوصات.

فيما دعا المواطنين بعدم الشعور بالذعر، حيث نفى أن يكون الحمل نتيجة لحقن الأغنام بالحيوانات المنوية للإنسان.

شام تايمز

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