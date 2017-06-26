نصائح وطرق لزيادة طول طفلكِ القصير

هل ترغبين في زيادة طول طفلكِ؟ هناك ما يتحكم في طول طفلكِ، كالعوامل الوراثية أو النقص في هرمون الغدة الدرقية، لكن هل تعلمين أن بإمكانكِ زيادة طول طفلكِ باتباع بعض النصائح والطرق.

اعرفي عزيزتي بعض الطرق، التي تساعد في زيادة طول طفلكِ لو كان قصيرًا، كما جاء في موقع ” سوبر ماما”.

ممارسة الرياضة:لممارسة الرياضة تأثير فعّال في زيادة طول طفلكِ، كرياضات مط الجسم مثل رياضة العُقلة والسباحة، اللتان تعتمدان على انبساط العضلات وانقباضها، فتُمط العضلات وتزيد من الطول، ورياضة كرة السلة أيضًا لأنها من الرياضات، التي تستدعي القفز كثيرًا، وعند القفز يتمدد كل من الظهر والساقين والذراعين، ما يساعد على استطالة العمود الفقري.

هناك بعض تمرينات لليوجا كذلك تساعد طفلكِ على كسب مزيد من الطول أيضًا، فهناك عدة وضعيات مناسبة للأطفال يمكن ممارستها بشكل منتظم، إذ تحفز رياضة اليوجا إفراز هرمون النمو، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوي العظام والعضلات.

إليكِ كذلك بعض العناصر الغذائية، التي تساعد على زيادة قامة طفلكِ:

البروتين:

تعد البروتينات من أهم العناصر، التي يحتاجها الطفل لبناء جسم قوي، وتساعد على زيادة الطول عن طريق بناء عدد كبير من الأنسجة في الجسم، إذ إن البروتينات مكونة في الأساس من الأحماض الأمينية، التي تساعد على تكوين هرمون النمو، لذا على طفلكِ تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، كاللحوم والبيض والأسماك والمكسرات والبقوليات.

الأملاح المعدنية:

الأطعمة التي تحتوي على الأملاح المعدنية، مثل الفسفور والماغنسيوم والحديد والمنجنيز، لها دور مهم في زيادة الطول ووزن الجسم أيضًا، ويعد الكالسيوم على وجه الخصوص من أهم الأملاح، التي تساعد على نمو العظام وتقويتها.

منتجات الألبان:

مشتقات أو منتجات الألبان كالجبن والزبادي، التي تحتوي على كثير من الفيتامينات، مثل فيتامينات “أ” و”ب” و”د” و”هـ”، هذا بالإضافة إلى احتوائها على البروتينات والكالسيوم، لذا فإن الإكثار من تناول هذه الأطعمة يساعد على زيادة طول الطفل أيضًا.

وأخيرًا، لا تغفلي عن نقطة مهمة ألا وهي النوم، إذ يجب أن يحصل طفلكِ على قسط كافٍ من النوم في أثناء الليل أي لمدة من 10 إلى 11 ساعة يوميًا، لأن هرمون النمو ينشط في أثناء النوم واحرصي أيضًا على نومه مبكرًا واستيقاظه مبكرًا.

شام تايمز

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