اسرائيل تجمد خطة الصلاة المختلطة أمام حائط البراق

أعلنت الحكومة الاسرائيلية، اليوم الأحد، تخليها عن خطة لإيجاد مساحة للنساء والرجال للصلاة معا أمام حائط البراق في القدس، ما أثار غضب ناشطين يطالبون بإجراء تغييرات منذ سنوات عدة.

وبموجب تطبيق صارم للشريعة اليهودية، يؤدي النساء والرجال حاليا الصلاة بشكل منفصل أمام حائط البراق.

وتم التخلي عن الفكرة التي كان من شأنها تغيير القواعد في الحائط، في أعقاب ضغوط مارستها أحزاب دينية متطرفة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأعلن حزبا “شاس” و”اليهودية الموحدة للتوراة” ان نتانياهو قَبِل موقفهما “تجميد” الخطة في خطوة “تعكس إرادة معظم الأمة التي تسعى إلى الحفاظ على قدسية الحائط ومكانته”.

وقد سعى ناشطون تقدميون منذ فترة طويلة الى تغيير الواقع بمواجهة معارضة شديدة من المؤسسة الأرثوذكسية المتطرفة التي تشرف على النشاط الديني في حائط المبكى.

وكانت الحكومة اشادت في كانون الثاني 2016 باتفاق “تاريخي” لإقامة قسم ثالث امام الحائط يسمح للنساء والرجال بالصلاة معا.

وقد ألغى تصويت الحكومة الاحد الاتفاق فعليا.

شام تايمز

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