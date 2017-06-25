الأمن اللبناني يوقف الفنانة السورية أصالة بتهمة حيازة المخدرات

أوقفت السلطات اللبنانية اليوم، الأحد 25 حزيران، الفنانة السورية أصالة نصري، في مطار “رفيق الحريري” الدولي.

ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن مصدر أمني لبناني أن السلطات عثرت مع أصالة على 2 غرام من مادة الكوكايين المخدر.

وقال المصدر إن الكوكايين كان في علبة مكياج للفنانة، يعتقد أنه ليس للإتجار.

مجلة “سيدتي” الفنية أشارت إلى أن أصالة كانت في لبنان لحضور حفل فني، وكانت تهم بالعودة إلى القاهرة عند توقيفها.

وتم تحويل أصالة إلى مخفر “حبيش”، على أن يبدأ التحقيق معها مساء اليوم، ومخابرة القاضي كلود كرم مدّعي عام جبل لبنان، بحسب المجلة.

وكانت أصالة تعرضت لتوقيف في مطار بيروت عام 2014، إثر مذكرة توقيف صادرة بحقّها عن جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول”، وخرجت على الفور.

شام تايمز

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