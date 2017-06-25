قاضية تتحدى ترامب وتستدعي إيفانكا للشهادة

ألزمت قاضية أميركية #إيفانكا_ترمب ابنة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ومستشارته المقربة بالإدلاء بإفادتها شخصياً، في إطار شكوى رفعتها العلامة التجارية الإيطالية “أكوازورا” ضد علامتها للأحذية بتهمة التقليد.

وردت القاضية #كاثرين_فورست من دائرة نيويورك في قرار صدر الجمعة حجة دونالد ترمب بوجوب إعفاء ابنته من المثول، بسبب عملها كمستشارة في #البيت_الأبيض .

ورأت القاضية في قرارها الصادر في ثلاث صفحات أنه على الرغم من “قيود الوقت الواضحة التي تواجهها السيّدة ترمب بالتأكيد في الوقت الحاضر، إلا أنّه من الصحيح أنها ضالعة شخصياً في الأحداث التي تتناولها هذه الشكوى”.

وخلصت إلى أنه “بالتالي، لا يمكنها تفادي الإدلاء بإفادتها في هذه القضية”.

الصندل المقلد

وحددت القاضية مدة الإفادة بساعتين فقط، لكنّها حكمت بأنه يفترض أن تتم في واشنطن بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت علامة ” #أكوازورا” الفاخرة قدمت شكوى فيدرالية ضد إيفانكا لاتهامها بتقليد أحد أشهر صنادلها المعروف باسم “وايلد ثينغ” بصورة شبه تامة، وتستهدف الشكوى بتهمة التقليد والمنافسة غير النزيهة إيفانكا وشريكها مارك فيشر.

وجاء في الشكوى أن #صندل “هيتي” من إنتاج إيفانكا يقلد “كلا من تفاصيل “وايلد ثينغ” تقريبا” وصولا حتى إلى “مجموعة ألوانه”.

وتطالب الشركة الإيطالية بحظر بيع “هيتي” وتوزيعه، وبدفع عطل وضرر بقيمة غير محددة.

وتوضح الشكوى التي قدمت في حزيران/يونيو 2016 أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أنها “ليس أول مرة يقلد المتهمون أكوازورا” مشيرة إلى أن علامة الأحذية الإيطالية التي أنشئت في فلورنسا عام 2011 سبق أن اشتكت لهم بشأن تقليد موديلين آخرين توقفت إيفانكا لاحقا عن بيع واحد منهما.

فرانس برس

شام تايمز

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