الكاميرات تلتقط مصرياً وهو يلقي نفسه من الطابق السابع

ألقى شاب مصري بنفسه من الطابق السابع، في أحد المجمعات التجارية الشهيرة مساء السبت، ليلقى مصرعه على الفور.

وتلقى مدير أمن #القاهرة بلاغاً بوفاة شاب إثر سقوطه من الطابق السابع بمول تجاري شهير مساء السبت.

وكشفت كاميرات المراقبة في المول أن الشاب كان يقف بحوار سُور حديدي في الطابق السابع، وانتهز فرصة خلو المكان من المارة وألقى بنفسه.

وترجح تحريات أجهزة #الأمن أن يكون الشاب غير متزن نفسياً.

وتم إخطار #النيابة التي أمرت المباحث بتكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

شام تايمز

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