ترامب وميلانيا وإيفانكا في زواج وزير الخزانة الأميركي من الممثلة الإسكتلندية لويز لينتون

حضر #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب والسيدة الأولى #ميلانيا، السبت، حفل زواج #وزير_الخزانة #ستيفن_منوتشين والممثلة الإسكتلندية #لويز_لينتون الذي جرى في #واشنطن.

و #الزفاف الذي جرت مراسمه في قاعة تاريخية قرب حديقة “ناشونال مول” بقي سراً إلى أن قام صديق العروسين، وزير التجارة ويلبر روس، بزلة لسان في وقت سابق هذا الأسبوع وأعلن عنه.

ومرَّ موكب ترمب الذي كان يرتدي طقم تاكسيدو وميلانيا بفستان زهري، بين حشود المصطفين على جانبي الطريق، والذين حاولوا التقاط صورة للرئيس والسيدة الأولى أثناء اجتيازهما مسافة قصيرة لحضور المراسم.

العريس وزير الخزانة

وقالت متحدثة باسم ميلانيا ترمب إن فستانها من تصميم جيل مندل، وهو من الحرير الشيفون.

ودعي 300 شخص إلى الزفاف، بينهم نائب الرئيس #مايك_بنس وغيره من أعضاء الإدارة الأميركية. ويعتقد أن وزير المالية الكندي، بيل مورنو، كان بين المدعوين.

وتحمل لينتون (36 عاماً) شهادتين في الصحافة والقانون. وظهرت في برامج تلفزيونية أميركية بينها “سي أس آي: نيويورك” و”كولد كيس”. كما لعبت أدواراً صغيرة في أفلام عدة، بحسب موقعها الإلكتروني وعملت منتجة أفلام.

ميلانيا والرئيس الأميركي

وأثار كتاب ألفته لينتون عن سنة أمضتها في زامبيا، قبيل مرحلة دراستها الجامعية بعنوان “في ظل الكونغو”، انتقادات لعدم الدقة ولنبرة وصفها أحد نقاد #واشنطن_بوست بحدة، بأنها “قصة المخلص الأبيض المثالي في إفريقيا”.

ومنوتشين (54 عاما) كان مديراً سابقاً في غولدمان ساكس، وكان أيضاً مديراً مالياً سابقاً في صناعة الأفلام في هوليوود.

وكان منوتشين عيّن لينتون الشهر الماضي رئيسة مؤقتة لشركة “ديون انترتينمنت” التي ساهم في تأسيسها، لكنها استقالت في وقت لاحق بعد تساؤلات من الديمقراطيين حول مسألة تضارب مصالح.

ولعب منوتشين دوراً رئيسياً في جهود ترمب وضع وتمرير إصلاحات قضائية، وفي حض الكونغرس على رفع سقف الدين الوطني. وهذا ثالث زواج لمنوتشين والثاني للينتون.

شام تايمز

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