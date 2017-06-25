رفض استشكال غادة ابراهيم وتأييد حبسها بتهمة الدعارة

قررت محكمة جنح مستأنف دار السلام برئاسة المستشار وليد عبد الباقى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال الثانى المقدم من الفنانة المصرية غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عامًا فى اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتأييد الحكم، وذلك لتغيبها عن الحضور.

صدر الحكم بعضوية المستشاريين أحمد عمر حسين و ضياء الدين عبدالله، وسكرتارية على حسن، إبراهيم فرج.

كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، المنعقدة بزينهم، قد قضت فى وقت سابق بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها إلى عام واحد فى اتهامها وآخرين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقضت المحكمة فى وقت سابق، بحبس الفنانة غادة إبراهيم، و3 آخرين 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه، والمراقبة، لاتهامهم بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادى.

كانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوى، قد استأنفت على براءة الفنانة، بعد أن أصدرت محكمة جنح دار السلام حكمًا يقضى ببراءة الفنانة من تهمة إدارة شقة للأعمال المنافية.

شام تايمز

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