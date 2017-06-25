الموت يفجع الدراما العربية بأحد أبرز ممثليها

وافت المنية الممثل اللبناني الكبير إسماعيل نعنوع الذي يحتل مكانة هامة في ذاكرة الجمهور العربي، عبر أعماله التلفزيونية بخاصة وضع صوته في ابرز برامج الأطفال كـ”غرندايزر” و”الأحلام الذهبية” و”بل وسباستيان” و”جزيرة الكنز” وغيرها.

ونعنوع ممثل إذاعي وتليفزيوني ومسرحي لبناني، ولد في طير دبا اللبنانية. ونبغ مبكراً في دبلجة المسلسلات والبرامج الوثائقية إلى جانب الرسوم المتحركة.

وقدم عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية مثل”سيدتي الجميلة” و”النشالة” في مصر.

ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك في بطولتها :”يسعد مساكم”، “مذكرات ممرضة”، “زوج الانسة”، “ندم”، “فجر”، “رجال ومواقف” وغيرها.

وقدم العديد من البرامج الإذاعية التمثيلية وغيرها خصوصاً في إذاعة لبنان الرسمية التي كان لها في قلبه محبة خاصة.

شام تايمز

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