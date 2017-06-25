شكل أصابع كيفانش تاتليتوغ تجبر المخرج على الاستعانة بـبديل عنه

إستعان مخرج المسلسل التركي “الجرئ والجميلة” ببديل عن نجم التركي كيفانش تاتليتوغ لأداء مشهد رومانسي يجمعه ببطلة المسلسل، توبا بويوكستون بسبب أصابع الأخير التي تبدو قصيرة وسمينة، خاصة الإبهام عند تركيز الكاميرا عليه رغم وسامته المعهودة.

وفي التفاصيل، أراد المخرج شاباً ذو أصابع طويلة ورشيقة، مما يتناسب مع المشهد الرومانسي الذي يطلب فيه “جسور” الزواج من حبيبته”سوهان” وأصابع “مهند” غير مناسبة لتجسيد مشهد تقديم بطل العمل لخاتم الزواج لحبيبته .

نشير الى أن مهند جسد أخطر المشاهد في المسلسل بدون الاستعانة “بدوبلير”.

شام تايمز

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