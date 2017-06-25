أشهر 10 نجوم حولوا أنفسهم للجنس الأخر وأقنعوا المشاهدين!

أصعب دور يمكن ان يجسده الممثل، هو عندما يخرج من جنسه ليجسد شخصية من الجنس الآخر، فيضطر لتغير صوته، ملابسه، وحتى شكله وطريقة كلامه، بمعنى أصح “يخرج من جلده”، فمنهم من يأخذ خطوات جريئة جداً من أجل تقمص الدور ونجاح الشخصية، حتى يصدقها الناس، فمنهم من يستغنى عن شعره، ومنهم من يتخلى عن وزنه سواء بفقدانه أو زيادته.

فإليك انجح 10 شخصيات عالمية استطاعت أن تخرج من جلدها، ويصدقها الجمهور حتى عند تغير جنسها، كما ذكر على موقع “برايت سايد”.

لعبت انجلينا جولى دور ضابط بوكالة المخابرات المركزية “ايفلين سالت”، والتى تم الاشتباه فيها خلال عملها فى المخابرات الروسية، ووفقاً للمؤامرة، يجب على الضابطة أن تتحول إلى رجل.

إدى ريدماين كان يروى فى هذا العمل قصة الفنان إينار فيجنر، الذي ظهر لزوجته كمرأة، وفى نهاية المطاف، يدرك إينار أنه لم يعد يريد أن يكون رجلاً، ويقرر الخضوع لعملية تغيير الجنس الأولى فى العالم، فكان أول فيلم فى العالم عن المتحولين جنسياً.

“بلوتو” هو العمل الأكثر شهرة فى تاريخ العالمى كيليان ميرفى، الذى جسد فيه دور المراهق الشاذ الذى تحول إلى فتاة شقراء.

آدم ساندلر لعب دور موظفاً في وكالة إعلانية “جاك”، وكذلك دور شقيقته المجنونة “جيل”، جيل تأتى لزيارة جاك وتحول حياته رأساً على عقب، للدور في هذا الفيلم، وتلقى ساندلر اثنين من جوائز التوت الذهبى – لدور الذكر ودور الأنسة عن هذا الفيلم.

الرجال لا تبكى هو فيلم درامى بنيت قصته على أحداث حقيقية، وجسده “هيلارى سوانك” المرأة التى شعرت وكأنها رجل منذ طفواتها، ومن أجل تقمص الدور قصت هيلارى شعرها، وعاشت فى صورة رجل لمدة شهر، وتلقى سوانك جائزة الأوسكار على هذا الدور.

جسد روبن ويليامز، صورة السيدة المسنة “دوبتفير” التى تستأجرها زوجته السابقة لرؤية أطفاله كل يوم.

لعب جون ترافولتا دور إدنا تورنبلاد، التى تعمل فى غسيل الملابس، ولم تترك منزلها لمدة 10 أعوام، وهى خجولة بسبب زيادة وزنها، وكان من غير المتوقع أن نرى ترافولتا، بمثل هذا الدور فهو غالباً ما يجسد دور الشخصيات الوحشية.

لعبت أماندا بينز دور فيولا وشقيقها التوأم سيباستيان، ظهرت أماندا فى دور أتريد فيه تعليم صديقها السابق درساً تثبت له فيه أن كرة القدم ليست لعبة رجالية فقط.

جسد باتريك سويز فى هذا الفيلم، دور ملكة جمال فيدا بوهيم.

قرر الممثل الموهوب داستن هوفمان، أن يلعب يجسد دور المرأة، وتحويل نفسه إلى امرأة مع مساعدة الماكياج والملابس له، وهو فيلم آخر قد تم ترشيح داستن هوفمان فيه لأوسكار أفضل ممثل.

شام تايمز

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