فيسبوك تنافس يوتيوب بتطبيق خاص بالتواصل المرئي للمشاهير

أعلنت شركة #فيسبوك، أمس الجمعة، خلال مشاركتها في مؤتمر الفيديو على الإنترنت السنوي “فيدكون” VidCon، أنها تعتزم إطلاق تطبيق جديد مخصص للمشاهير، وذلك في إطار سعيها إلى منافسة يوتيوب الذي يعد حاليًا أحد أبرز وجهات الشخصيات العامة فيما يخص التواصل المرئي مع المعجبين.

وليس هذه المرة الأولى التي تركز فيها فيسبوك على المشاهير، إذ أطلقت قبل سنوات تطبيق “فيسبوك منشنز” Facebook Mentions، الذي يُتاح في الوقت الراهن فقط لأصحاب الحسابات الموثقة على شبكتها الاجتماعية، بما في ذلك من مشاهير، وصحافيين، وشخصيات مؤثرة على شبكة الإنترنت.

يشار إلى أن #تطبيق_منشنز كان أول من دعم ميزة البث المباشر عبر فيسبوك في شهر آب/أغسطس 2015، وهو يوفر للمشاهير عددا من المزايا الخاصة، بما في ذلك البث المباشر، والتحدث مع المتابعين، والاطلاع على أكثر المواضيع تداولًا على الشبكة، إضافة إلى إمكانية مشاركة التحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أما فيما يخص التطبيق الجديد، الذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الحالي، فإن سوف يركز على صناع المحتوى فقط، وفق ما أعلن مدير المنتج لدى فيسبوك، #دانيال_دانكر، خلال فعالية “مستقبل فيديو فيسبوك” في مؤتمر #فيدكون.

وقال دانكر: “لم نشهد وقتًا أفضل من الآن لأن تكون صانع محتوى على فيسبوك”. وأضاف: “مع فيسبوك يمكنك الاتصال وخلق مجتمع مع جمهورك ورواية القصص التي هي اجتماعية وشخصية، وأصيلة”.

وسوف يحافظ التطبيق على إمكانية الوصول إلى ميزة البث المباشر فيسبوك لايف، بالإضافة إلى حزمة جديدة لإنشاء الفيديو المباشر، حيث سوف يُتاح لصناع المحتوى الوصول إلى أدوات خاصة تشمل إضافة افتتاحيات وختاميات للفيديو المباشر. كما سيكون لديهم ملصقات مخصصة يمكن للمشاهدين استخدامها وإطارات خاصة بهم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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