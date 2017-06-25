دوريات من شرطة المرور تشن حملة لإزالة “فيميه” السيارات في المحافظات السورية

بدأت دوريات من الشرطة حملة لإزالة “فيميه” السيارات وتوقيف السيارات التي تسير بلا لوحات، أو تحمل لوحات مشبوهة، في المحافظات .

وبحسب ما ذكرت مواقع محلية، فإن الحملة بدأت أمس، الجمعة 23 حزيران، لمكافحة المظاهر “غير القانونية” في عيد الفطر، و”توفير سبل الراحة والأمان للمواطنين”.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور أثناء إيقاف الشرطة للسيارات “الفيميه” قيل إنها تتعلق بالحملة التي بدأت أمس في كل من العاصمة دمشق واللاذقية وحماة.

ونشرت صفحة “يوميات قذيفة هاون في دمشق”، اليوم، صورة أثناء مخالفة شرطي لأحد سيارات “الفيميه”، وكتبت “حملة كثيفة واستنفار لشرطة دمشق في كافة أحياء العاصمة لإزالة الفيميه وتوقيف السيارات التي لا تحمل نمر وحجزها”.

شام تايمز

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