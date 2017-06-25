توقيف 3 سوريين في لبنان بتهم احتيال وسرقة واتجار بالأسلحة

ألقت الجهات المختصة اللبنانية القبض على 3 سوريين بتهم مختلفة أبرزها نصب واحتيال وسرقة واتجار بالأسلحة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان دورية من مديرية البقاع الاقليمية في امن الدولة اعتقلت المدعو ع. د. في البقاع الغربي، سوري الجنسية من مواليد 1990، بجرم “انتحال صفة محام وموظف في مفوضية اللاجئين السوريين، بهدف القيام بعمليات نصب وسرقة واحتيال”.

كما أوقفت دورية من مفرزة جونية القضائية السوري خلف احمد (مواليد 1995) للاشتباه فيه بسرقة منازل ودور عبادة، في قضاء جبيل، وهو من أصحاب السوابق, حيث اقر في التحقيق معه بما قام به, بحسب الوكالة اللبنانية.

وفي سياق متصل, افاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني ان قوة من مديرية المخابرات اوقفت عدة اشخاص, إثر عملية دهم نفذتها في محلة رأس السرج – عرسال, بعد عملية الترصد والمتابعة, بتهم “تجارة الأسلحة المختلفة ونقل صواريخ للمنظمات الإرهابية”.

ومن ابرز المواطنين اللذين تم توقيفهم المواطن بشير علي الحجيري والسوري هاني محمود الدياب, وفقا للبيان.

يشار الى ان السلطات الأمنية اعتقلت في الفترة الاخيرة عشرات السوريين بتهم مختلفة كالسرقة والسلب وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

شام تايمز

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