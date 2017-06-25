نشرة مفصلة لأسعار الألبسة والحلويات في أسواق دمشق بوقفة عيد الفطر

شهدت أسواق العاصمة دمشق، اليوم السبت والذي يوافق وقفة عيد الفطر المبارك، ازدحاماً شديداً، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار معظم السلع ولا سيما الألبسة منها.

ويسعى معظم سكان العاصمة إلى جانب المهجرين تلبية ولو جزء من احتياجات العيد، من مأكل وملبس، إذ تخضع الأسعار لفروقات كبيرة، بين المحلات الشعبية التي تبيع “البضائع الوطنية”، وبين الشركات التي تملك ترخيصاً من شركة أجنبية، لتحلّق الأسعار أخيراً في المولات التجارية عند الماركات العالمية.

وأستقرت أسعار “ضيافة العيد” كالسكاكر والشوكولا والفاكهة المجففة في أوساق دمشق، فلم تشهد ارتفاعاً عن شهر رمضان وما قبله، وكذلك الأمر بالنسبة للحلويات فالأسعار تتراوح حسب الجودة ونوعية المواد المستخدمة.

وفيما يلي قائمة بأسعار بعض أنواع الألبسة والحلويات والشوكولا من أسواق (الحميدية، الشعلان، الصالحية، الحمرا، الجسر الأبيض) وسط دمشق، بحسب شبكة “صوت العاصمة” المعارضة.

الألبسة.. الأسعار للقطعة الواحدة وبالليرة السورية

بنطلون جينز ولادي: من 3500 حتى7000

كنزة قطن ولادي: من 2000 حتى 6000

فستان بناتي: 15000

بجامة ولادي: 15000

بنطلون جينز رجالي: من 7500 حتى 23500

بنطلون جينز نسائي: من 2800 حتى 18000

بنطلون كتان نسائي: من 2800 حتى 14000

كنزة قطن شيال نسائي: من 2000 حتى 14000

كنزة رجالي نص كم: من 6000 حتى 20000

كنزة نسائي قطن نص كم: من 2500 حتى 150000

شنتة نسائي: من 5000 حتى 30000

طاقية شمسية رجالي: من 2500 حتى 3500

جزدان يد نسائي: من 3500 حتى 6500

مانطو نسائي: من 19000 حتى 38000

جاكيت نسائي طويل: من 11500 حتى 20000

مانطو قطن نسائي: 14000

فستان سهرة نسائي: 160000

بلوزة نسائي: من 25000 حتى 18000

قميص رجالي: من 7000 إلى 12000

بجامة نسائي: من 3000 حتى 38000

طقم رجالي كامل 52000

جاكيت نسائي: من 6000 حتى 33000

تنورة نسائي طويلة: من 4000 حتى 11500

تنورة نسائي قصيرة: من 3000 حتى 6000

تنورة نسائي جينز: من 6000 حتى 11000

بوط ولادي: من 3500 حتى 12000

كندرة بناتي: من 4000 حتى 9000

صندل ولادي: من 2000 حتى 900

بوط رجالي: من 8000 حتى 70000

بوط نسواني: من 4500 حتى 48000

حذاء رجالي: من 5000 حتى 29000

حذاء نسائي: من 3500 حتى 32000

صندل نسائي: من 3500 حتى 32000

كندرة كعب عالي: من 7500 حتى 39000

أسعار بعض الألبسة في مولات دمشق

طقم رجالي: 148000

مانطو نسائي ألماني المنشأ: 169000

بلوزة نسائي: 67000

تنورة نسائي: 67000

حذاء رجالي جلد طبيعي: 88900

كنزة رجالي” 23000

شورت رجالي: 19000

فستان ولادي: 25000

كنزة قطن نسائي شيال: 17000

كنزة نسائي قطن نص كم: 19000

بنطلون جينز نسواني: 25000

بوط نسائي: 55000

الحـــلويـــات وضيافــة العيد

الأسعار بالليرة السورية لكل واحد كيلو غرام من المواد التالية، مع التنويه أن كل نوع من الحلويات يقل سعر الكيلو غرام منه عن عشرة آلاف يكون مصنوع بسمن نباتي.

معمول بعجوة: من2000 حتى 3800

الغريبة: من 2800 حتى 3200

البرازق – بيتيفور (سمن نباتي): من 1700 حتى 2000

معمول فستق: من 6000 حتى 13500

معمول جوز: 5000

مبرومة: من 8000 حتى 12000

كيلو مشكل دايت: 13000

كيلو مشكل عادي: من 6000 حتى 9000

كيلو الاصابع: من 5000 حتى 6000

عش البلبل: من7000 حتى 8000

البلورية – الآسية: من 7000 حتى 9000

كول وشكور: من 6000 حتى 7000

نمورة – عصملية: من 1500 حتى 2500

هريسة سمن عربي سادة: 2300

من وسلوى: 5600

نوغا براحة وفستق: من 2500 حتى 7500

شوكولا عادية غراوي: من 3000 حتى 6000

فواكه مجففة: 2500

مشمش مجفف: من 3000 حتى 5000

سكاكر بكل انواعها: 1250

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes