نشرة مفصلة لأسعار الألبسة والحلويات في أسواق دمشق بوقفة عيد الفطر

شهدت أسواق العاصمة دمشق، اليوم السبت والذي يوافق وقفة عيد الفطر المبارك، ازدحاماً شديداً، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار معظم السلع ولا سيما الألبسة منها.
ويسعى معظم سكان العاصمة إلى جانب المهجرين تلبية ولو جزء من احتياجات العيد، من مأكل وملبس، إذ تخضع الأسعار لفروقات كبيرة، بين المحلات الشعبية التي تبيع “البضائع الوطنية”، وبين الشركات التي تملك ترخيصاً من شركة أجنبية، لتحلّق الأسعار أخيراً في المولات التجارية عند الماركات العالمية.
وأستقرت أسعار “ضيافة العيد” كالسكاكر والشوكولا والفاكهة المجففة في أوساق دمشق، فلم تشهد ارتفاعاً عن شهر رمضان وما قبله، وكذلك الأمر بالنسبة للحلويات فالأسعار تتراوح حسب الجودة ونوعية المواد المستخدمة.
وفيما يلي قائمة بأسعار بعض أنواع الألبسة والحلويات والشوكولا من أسواق (الحميدية، الشعلان، الصالحية، الحمرا، الجسر الأبيض) وسط دمشق، بحسب شبكة “صوت العاصمة” المعارضة.
الألبسة.. الأسعار للقطعة الواحدة وبالليرة السورية
بنطلون جينز ولادي: من 3500 حتى7000
كنزة قطن ولادي: من 2000 حتى 6000
فستان بناتي: 15000
بجامة ولادي: 15000
بنطلون جينز رجالي: من 7500 حتى 23500
بنطلون جينز نسائي: من 2800 حتى 18000
بنطلون كتان نسائي: من 2800 حتى 14000
كنزة قطن شيال نسائي: من 2000 حتى 14000
كنزة رجالي نص كم: من 6000 حتى 20000
كنزة نسائي قطن نص كم: من 2500 حتى 150000
شنتة نسائي: من 5000 حتى 30000
طاقية شمسية رجالي: من 2500 حتى 3500
جزدان يد نسائي: من 3500 حتى 6500
مانطو نسائي: من 19000 حتى 38000
جاكيت نسائي طويل: من 11500 حتى 20000
مانطو قطن نسائي: 14000
فستان سهرة نسائي: 160000
بلوزة نسائي: من 25000 حتى 18000
قميص رجالي: من 7000 إلى 12000
بجامة نسائي: من 3000 حتى 38000
طقم رجالي كامل 52000
جاكيت نسائي: من 6000 حتى 33000
تنورة نسائي طويلة: من 4000 حتى 11500
تنورة نسائي قصيرة: من 3000 حتى 6000
تنورة نسائي جينز: من 6000 حتى 11000
بوط ولادي: من 3500 حتى 12000
كندرة بناتي: من 4000 حتى 9000
صندل ولادي: من 2000 حتى 900
بوط رجالي: من 8000 حتى 70000
بوط نسواني: من 4500 حتى 48000
حذاء رجالي: من 5000 حتى 29000
حذاء نسائي: من 3500 حتى 32000
صندل نسائي: من 3500 حتى 32000
كندرة كعب عالي: من 7500 حتى 39000
أسعار بعض الألبسة في مولات دمشق
طقم رجالي: 148000
مانطو نسائي ألماني المنشأ: 169000
بلوزة نسائي: 67000
تنورة نسائي: 67000
حذاء رجالي جلد طبيعي: 88900
كنزة رجالي” 23000
شورت رجالي: 19000
فستان ولادي: 25000
كنزة قطن نسائي شيال: 17000
كنزة نسائي قطن نص كم: 19000
بنطلون جينز نسواني: 25000
بوط نسائي: 55000
الحـــلويـــات وضيافــة العيد
الأسعار بالليرة السورية لكل واحد كيلو غرام من المواد التالية، مع التنويه أن كل نوع من الحلويات يقل سعر الكيلو غرام منه عن عشرة آلاف يكون مصنوع بسمن نباتي.
معمول بعجوة: من2000 حتى 3800
الغريبة: من 2800 حتى 3200
البرازق – بيتيفور (سمن نباتي): من 1700 حتى 2000
معمول فستق: من 6000 حتى 13500
معمول جوز: 5000
مبرومة: من 8000 حتى 12000
كيلو مشكل دايت: 13000
كيلو مشكل عادي: من 6000 حتى 9000
كيلو الاصابع: من 5000 حتى 6000
عش البلبل: من7000 حتى 8000
البلورية – الآسية: من 7000 حتى 9000
كول وشكور: من 6000 حتى 7000
نمورة – عصملية: من 1500 حتى 2500
هريسة سمن عربي سادة: 2300
من وسلوى: 5600
نوغا براحة وفستق: من 2500 حتى 7500
شوكولا عادية غراوي: من 3000 حتى 6000
فواكه مجففة: 2500
مشمش مجفف: من 3000 حتى 5000
سكاكر بكل انواعها: 1250
شام تايمز
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