إل جي تطور أكبر شاشة ” OLED ” شفافة و مرنة بالعالم

أعلنت شركة ” #إل_جي ديسبلاي LG Display”، وهو الفرع المسؤول عن إنتاج الشاشات لدى شركة إل جي، أنها طورت أكبر شاشة OLED مرنة وشفافة في العالم.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 77 بوصة وبدقة 3,840×2,160 بكسل، وهي شفافة مع نسبة النفاذية تبلغ نحو 40%، ومرنة مع نصف قطر انحناء بواقع 80 ميليمتر.

وأوضحت إل جي، التي لم تكشف عن موعد طرح الشاشة الجديدة تجارياً، أنه يمكن استخدامها في مجالات مختلفة، بما في ذلك الإشارات الرقمية، والمكاتب الذكية، ونظم المعلومات والترفيه للسيارات، بالإضافة إلى أحواض السمك الافتراضية التي تدعم تقنية الواقع المعزز.

ويعد تطوير إل جي للشاشة الشفافة والمرنة جزءاً من برنامج وطني باستثمار بلغ 126.2 مليار وون كوري أو ما يعادل 110 ملايين دولار، وقد اُختيرت إل جي ديسبلاي في عام 2012 من قبل الحكومة لقيادة المشروع، متفوقةً على مواطنتها سامسونغ ديسبلاي.

وقال كبير مسؤولي التقنية في شركة إل جي ديسبلاي كانغ إن-بيونغ، في حدث الكشف عن الشاشة الجديدة الذي عُقد في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “من المتوقع أن يساهم إنجاز هذه الشاشة المرنة والشفافة الكبيرة في توسيع أسواق OLED الجديدة”.

وقال نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري لي إن هو: “يمكن لتطوير الشاشة توسيع استخدام شاشات OLED المستخدمة حالياً في الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون فقط في مجالات أكثر تنوعاً بما في ذلك الهندسة المعمارية والسيارات والرعاية الصحية”.

وكانت شركة إل جي ديسبلاي قد طورت أول شاشة OLED مرنة بقياس 18 بوصة في العالم وأول شاشة شفافة بقياس 18 بوصة في العالم في عام 2014، وشاشة قابلة للطي بقياس 18 بوصة في عام 2015، وشاشة شفافة بقياس 55 بوصة مع نسبة نفاذية بواقع 40% في عام 2016.

يُشار إلى أن شركة سامسونغ المنافسة صنعت شاشات شفافة تقدم نسبة نفاذية بواقع 45% في عام 2015، ولكن أوقفت إنتاجها في أغسطس(آب) الماضي لضعف القدرة على التسويق.

شام تايمز

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