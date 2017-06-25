جدل حول التشدد في موضوع ” صيام الأطفال ” في ألمانيا

قال التلفزيون الألماني (ZDF)، إنه غالباً ما يتم النظر لموضوع صوم الأطفال المسلمين في ألمانيا بشكل جدلي، لتأثيره عليهم.

وعرض التلفزيون تقريراً حول الطالب “بران” (12 عاماً)، والذي يصوم شهر رمضان كاملاً.

وقال بران : “أستيقظ في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، وأتناول الطعام (السحور)، ثم أذهب للاستحمام وأبقى مستيقظاً إلى أن يحين موعد الذهاب إلى المدرسة”.

في صف بران يوجد 6 طلاب يصومون رمضان، ربما لا يصومون الشهر بأكمله كما يفعل بران، لكن العدد يتزايد، وعن ذلك تقول معلمتهم جينا شمرلينغ: “في هذه الأجواء الحارة نأخذ استراحات لشرب الماء، وأنا أشعر بالقلق تجاه الأطفال، حيث أنهم يشعرون بعدم الراحة ويقلل هذا الأمر من تركيزهم”.

ولا يقتصر القلق على المعلمين، بل يتولد عند الأطباء أيضاً، وينظر هؤلاء للأمر بشكل جدي نظراً لتأثيره على النوم وتسببه بشح السوائل.

وقال طبيب الأطفال إدوين إكرمان: “الشرب أمر مطلوب بكل تأكيد، خاصة في دروس الرياضة التي يبذل الطلاب فيها جهداً عضلياً كبيراً، كما يجب تناول السكريات للحفاظ على الطاقة، لذلك ليس من الضروري التشديد على أن يصوم الأطفال والمراهقون”.

شام تايمز

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