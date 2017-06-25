بيبي : لم أحرض كريستيانو على الرحيل عن ريال مدريد

نفى المدافع البرتغالي #بيبي أنه سعى إلى التأثير على مواطنه وزميله #كريستيانو_رونالدو من أجل الرحيل عن #ريال_مدريد ، بعد توجيه النيابة العامة في #إسبانيا اتهامات له بالتهرب الضريبي.

وقال بيبي (34 عاماً) ساخراً: “أستطيع التأثير على أبنائي فقط، يتعين علي كأب أن أمنحهم أفضل تربية”.

وأصبح بيبي، المتحدث باسم المنتخب البرتغالي في بطولة كأس القارات بعدما قرر قائد الفريق كريستيانو رونالدو التزام الصمت مع وسائل الإعلام، على خلفية الأخبار التي تتناولها هذه الأخيرة حول موقفه القانوني واحتمالات رحيله عن ريال مدريد.

وأضاف بيبي، الذي رحل هذا الصيف عن ريال مدريد بعد 10 سنوات قضاها بين صفوفه، قائلاً: “نحن نصب تركيزنا على هذه البطولة، الوصول إلى هنا كان صعباً، نحن متواجدون لأننا فزنا بكأس أوروبا، ولهذا علينا أن نستمتع بها، وكريستيانو يتحلى بالتركيز من أجل الاستمتاع بهذه المنافسة ومن أجل مساعدة بلادنا وإسعاد شعبنا”.

وكانت إحدى المحطات الإذاعية في إسبانيا أشارت إلى أن بيبي حث رونالدو على الرحيل عن ريال مدريد، بعدما شعر الأخير بأن النادي تقاعس عن الدفاع عنه أمام اتهامات التهرب الضريبي.

وأكدت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية أن بيبي قال لرونالدو قبل أيام قليلة: “فلنذهب إلى باريس سان جيرمان”.

وفك المدافع البرتغالي ارتباطه هذا الموسم مع ريال مدريد بعدما انتهت مدة التعاقد بينهما، وقرر اللاعب عدم التجديد بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها من النادي، على حد قوله.

واضطر رونالدو، الفائز 4 مرات بجائزة الكرة الذهبية، إلى التحدث مع وسائل الإعلام بعدما اختير كأفضل لاعب في المباراتين السابقتين، إلا إنه تجنب في المرتين الإدلاء بتصريحات واضحة حول مستقبلة كما لم يسمح لأحد بتوجيه أسئلة.

( DPA )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes