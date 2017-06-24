دراسة: من شهر ميلادك أعرف مرضك !

كشفت دراسة إسبانية حديثة، أن الأمراض التي قد يُصاب بها الإنسان يمكن أن تكون مرتبطة بشهر الولادة.

وقام الباحثون في الدراسة التي نشرتها صحيفة (ديلي ميل ) البريطانية، بتعيين أشهر الميلاد المرتبطة بـ27 مرض مزمن، لمعرفة ما إذا كان الأمر مرتبطا بالصحة على المدى الطويل، ليتبين لهم أن الرجال الذين ولدوا في شهر أيلول، كانوا أكثر عرضة بنحو 3 مرات، لمشاكل الغدة الدرقية، مقارنة بأولئك الذين ولدوا في كانون الثاني.

كما أظهرت النتائج ارتفاع خطر الإصابة بالربو، عند الأطفال المولودين في شهر آب، مقارنة بالذين ولدوا بداية العام.

وبالمثل، كانت النساء المولودات في شهر تموز، أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بنسبة 27%، مع زيادة خطر الإصابة بسلس البول بنسبة 40%.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة Alicante، على نحو 30 ألف شخص، أن لبعض الشهور آثارا مفيدة على الصحة.

وتوصل الباحثون إلى أن الرجال الذين ولدوا في حزيران، أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 34%، مع انخفاض معاناتهم من آلام أسفل الظهر بنسبة 22%.

وتتميز النساء المولودات في حزيران، بانخفاض خطر إصابتهن بالصداع النصفي، بنسبة 33%، مع قلة احتمال تعرضهن لاضطرابات سن اليأس، بنسبة 35%.، وتبين أن أطفال شهر أيلول، أقل عرضة للإصابة بأي مرض مزمن.

ويعتقد الباحثون أن المرض الموسمي، يمكن أن يكون السبب في التباين الحاصل، إما عن طريق تعزيز الدفاعات الداخلية للجسم، أو الإضرار بها في وقت مبكر.

يذكر أن ضوء الشمس هو المغذي الأساسي للجسم بفيتامين D، لذا فإن عدم تعرض الأطفال في الأشهر الأولى من حياتهم، لأشعة الشمس، يؤدي إلى آثار طويلة الأمد على الصحة العقلية والجسدية.ومن المعروف أن فيتامين D، يساعد على تنظيم الآلاف من الجينات أثناء النمو، كما تدعم الأبحاث فكرة تأثيره طويل الأمد على الصحة.

شام تايمز

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